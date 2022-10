A kínálatra viszont nem lehetett panasz. Ősz közepén elsőként azt tekintettük meg, mi is maradt azokból az árukból, amelyek idényjelleggel vásárolhatók meg. Volt még zöldhagyma (300 forint/csomag) és piros retek is (250 forint/csomag). A nyáron majdnem, hogy hiánycikknek tekinthettük a zöldbabot, most több helyen is kapható volt, méghozzá hasonló áron, mint a szezonjában. Ezúttal 1500 forintért juthattunk hozzá egy kilogrammhoz. A közhiedelem szerint a szeptemberi Lőrinc-nappal (ez ötödike) véget ér nálunk a dinnyeszezon. Ehhez képest 600 forintért még mindig vásárolhatunk egy kilót.