A középiskolai továbbtanulás, iskolaválasztás mindig nagy terhet ró a pályaválasztás előtt álló nyolcadik osztályos diákokra, szüleikre. A szakképzési nap szervezőinek szándéka, hogy az érintettek a lehető legtöbb információval rendelkezzenek a szakképzésben történő továbbtanulási lehetőségekről.

Ennek érdekében rendezték meg a Dunaújvárosi szakképzés napja pályaorientációs expót. A rendezvény 2022. október 14-én 9 órakor kezdődött a megnyitóval a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Apáczai utcai telephelyén, az MMK mellett. Délelőtt sportvetélkedő, délután 13 órakor rendőrkutya-bemutató, 16 órától szülői értekezlet színesítette a programokat. Az eseményről Pocsainé Varga Veronika főigazgatót kérdeztük.

– Ennek a fontos és aktuális találkozásnak igyekszünk minden esztendőben színvonalas keretet biztosítani. Az idei programban is interaktív bemutatókkal teszik szemléletesebbé intézményeink a náluk folyó szakképzést. A rendezvényen egy QR-kódos kaland segítségével vezetjük végig valamennyi, a képzési kínálatban szereplő szakma bemutatóján a diákokat. Ahol mindent ki lehet próbálni, kézbe lehet venni, meg lehet fogni, fel lehet építeni. Így a rendezvény látogatói nem egyszerűen szemlélői a különböző mesterségeknek, hanem részesei is lehetnek a különböző folyamatoknak. A színes kavalkád így valóban lehetőséget ad arra, hogy az érintettek ne csak prospektusokra szorítkozva tudjanak tájékozódni, hanem kipróbálják a különböző szakmákat, beszélgessenek a szakmát tanuló diákokkal, informálódjanak a tanároktól. Sőt duális partnereink közül is többen részt vesznek a programjainkon. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy ezúttal a rendezvényünk támogatója a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara.

Nélkülözhetetlen a közvetítői szerepe abban, hogy olyan szakmákat kínáljunk, amelyekre a gazdaságnak valóban szüksége van.

– Az idei pályaorientációs nap kísérőrendezvénye általános iskolai csapatok részvételével a Jövő Új-Városáért Egyesület sportnapja. Mivel az egyesület rendezvényének is a végzős általános iskolások a célcsoportja, ezért úgy gondoltuk, hogy kézenfekvő, hogy egy helyen legyen a két esemény. Nagyon fontosnak tartom a délutáni szülői értekezletet, ahol nem maradhat megválaszolatlanul egyetlen kérdés sem a továbbtanulással kapcsolatban. Hiszen jelen lesz minden intézmény igazgatója is. Én hiszem, hogy mi vagyunk a legjobb választás, ugyanis a széles képzési struktúra mellett ösztöndíjat is kapnak a diákok – mondta el a főigazgató asszony.