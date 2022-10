Dunaújváros - A nyolcadik osztályos diákok és szüleik egészen biztosan sokat, sőt egyre többet beszélnek a továbbtanulásról, és teszik fel a kérdést: hova és hogyan tovább? Erre a kérdésre nem egyszerű válaszolni, ráadásul mindenkinek a maga sajátosságait figyelembe véve kell elhatározásra jutnia. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 2017-ben pontosan ezért indította útjára pályaválasztási rendezvényét – tudjuk meg Pocsainé Varga Veronika főigazgatótól.

Az iparkamara fontos szerepet játszik

A területi kamarák, így a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara is fontos szerepet játszik több mint egy évtizede a gyakorlati szakképzés szervezésében, ennek keretében végzi pályaorientációs tevékenységét is. A kamara kiemelt célja a szakképzésben, hogy összekötő szerepet biztosítson az oktatási intézmények és a munkaerőpiac szereplői között, hiszen csak olyan szakemberek képzésének van értelme, amilyenekre a helyi gazdasági környezetnek szüksége van. Csak reális perspektívák mellett lehet esély a tehetséges fiatal szakemberek megtartására, amely összefogást és közös szerepvállalást igényel a térség valamennyi érintett szereplőjétől.

Az esemény különlegessége, hogy egy időben, egy helyen jelenik meg valamennyi iskolájuk, a teljes képzési struktúra, jelen vannak partnereik, támogatóik, és szeretettel várnak minden pályaválasztás előtt álló diákot, szüleiket. Ennek a fontos és aktuális találkozásnak igyekeznek minden esztendőben színvonalas, méltó és egyben ünnepélyes kereteket biztosítani. Az idei programban is – szándékaik szerint – érdekes, izgalmas és interaktív bemutatókkal teszik szemléletesebbé az intézményeik szakképzési kínálatát. Duális partnereik közül is többen részt vesznek az eseményen.

A szakképzés átalakulása lehetővé teszi – emeli ki a főigazgató –, hogy minden tanuló kiválaszthassa a saját maga számára leginkább vonzó szakmát és képzési rendszert. Van lehetőség a módosításra is, hiszen rugalmas a rendszer, ugyanakkor ösztönző is, hiszen a tanulók már az első hónaptól kezdve ösztöndíjban részesülnek. Hozzáteszi: „a nálunk végzettek szakmailag jól felkészültek, a társadalomba beilleszkedni tudó, a változásokra nyitott, hasznos, aktív tagjai, akik meg tudnak felelni a munkaerőpiac kihívásainak.”

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Fejér megye hat szakképző iskolájának munkáját irányítja és fogja össze. Dunaújvárosban öt, amíg Pusztaszabolcson egy intézményük található, amelyek technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai, szakiskolai, egyéni tanulási utakat biztosító és kollégiumi feladatokat is ellátnak. Képzési kínálatukban minden megtalálható, amit a régió igényel. Ehhez biztosítják a magas színvonalú technikai eszközöket, a jól képzett tanárokat, az elkötelezett vezetőket, és olyan partnereket, akik közreműködnek a diákok szakmai képzésében, és a későbbiekben munkáltatóként is megjelennek.

A rendezvény támogatója a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. Hegyiné Tóth Noémi titkár elmondta, azért tartják fontosnak, hogy együttműködésükkel valósul meg az esemény, mert mindannyiunk közös érdeke, hogy a szakképzésben továbbtanuló fiatalok közül minél többen sikeresek legyenek a választott szakterületükön, és pályakezdőként lehetőleg a térségünkben vállaljanak munkát.

Ennek megfelelően a kamara is kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségekkel, erőforrásokkal segítsék a pályaválasztási döntés előtt álló tanulókat a számukra elérhető helyi tanulási és karrierutak megismerésében. Ebben a munkában szoros együttműködésben dolgoznak a képző intézményekkel, partnerszervezetekkel és vállalatokkal. A pályaválasztási tevékenység fókuszában nem csupán a diákok állnak, hanem szüleik és a velük együttműködő pedagógusok is.

A kamara is segíti a döntés előtt álló nyolcadikosok pályaválasztását

A rendezvényre visszatérve Pocsainé Varga Veronika hangsúlyozza: ott valamennyi, a képzési kínálatban szereplő szakmát ki lehet próbálni: „kézbe lehet venni, meg lehet fogni, fel lehet építeni…” A rendezvény látogatói nem egyszerűen szemlélői a különböző mesterségeknek, hanem részesei is lehetnek a különböző folyamatoknak. Olyan programsort állítottak össze, hogy a látogató diákok gyakorlatiasan, fiatalosan, lendületesen, szórakoztatva tájékozódhassanak, betekintést nyerhessenek a különböző szakmák mindennapjaiba.

A Dunaújvárosi szakképzés napja rendezvény 2022. október 14-én 9 órakor kezdődik a megnyitóval a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Apáczai utcai telephelyén (az MMK mellett), és délután 5 óráig várja a látogatókat.