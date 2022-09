A hétvégén zajlott le a szeptemberi csomagtartóvásár és bolhapiac, amelyen még a borús idő ellenére is rengetegen megfordultak, és nem sokan tértek haza üres kézzel. Az újtelepi iskola udvara az augusztusi börzéhez hasonlóan, most is dugig volt különféle, eladásra szánt apróságokkal, amik között mindenki kedvére tudott válogatni.

Kronászt Margit, az esemény egyik szervezője örömmel mesélte, hogy a vásár híre egyre jobban terjed. „Minden hónapban szembesülünk azzal, hogy újabb és újabb árusok regisztrálnak, illetve a vevők köre is folyamatosan bővül, de természetesen vannak rendszeresen visszatérő vásárlók is.” Sőt, nem csak a városból, de a környékbeli településekről is érkeznek árusok, akik számukra már feleslegessé váló dolgaikat szívesen továbbadják a lelkes vásárlóknak.