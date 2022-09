A Munkásművelődési Központ vezetősége részéről nagyszerű ötlet volt évekkel ezelőtt a retró vetélkedősorozat elindítása. Ennek bizonyítéka, hogy mindig óriási az érdeklődés a retró vetélkedő iránt. A pénteki annyiban volt rendhagyó, hogy a témája, azaz a rajzfilmek, már szerepelt egyszer a repertoárban. Az akkori siker megismétlődött, ugyanis tizenöt csapat adta le jelentkezését és mérkőzött meg. A bevezető feladatsor még az intézmény vezetője, Kováts Rózsa szerint is nehézre sikeredett – a kvízkérdések rendesen megizzasztották a résztvevőket.

Zsúfolásig megtelt az MMK színházterme pénteken délután Fotók: amatőr

A folytatásban pillanatképekről, kiragadott filmjelenetekből kellett felismerni a rajzfilmek címeit, nehezítésképp a fotók negatívjait vetítették ki a szervezők. Elmaradhatatlan része a retró vetélkedőknek a zenés feladvány, ami most sem maradt el, a Mekk Mester, a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász, a Vízipók vagy a Süsü, a sárkány ikonikus dallamai mellett néhány kevésbé felismerhető filmzene is tarkította az összeállítást. A fejtörők sora a rajzfilmekben elhangzott jellemző „aranyköpések” és párbeszédek felismerésével, majd figurák szempárainak beazonosításával folytatódott. Egyszóval, maratoni versenyen mérettettek meg a csapatok, amelyek általában négytagúak voltak, de egy esetben csökkent létszámmal, ketten is vállalták az erőpróbát.



Az eredményhirdetést a szokásos kiváló hangulat jellemezte. Kováts Rózsa minden résztvevőnek oklevelet, ajándékot adott át, majd az első helyezett kihirdetése előtt megjegyezte, hogy a dobogó legfelső fokára a hetes csapat állhat. Az a csapat, amelyik sok retró vetélkedőn szerepelt kiválóan, legtöbbször első-második helyen végezett, de az utóbbi időben valamiért elpártolt tőlük a szerencse. Úgy tűnik, Fortuna ismét a kegyeibe fogadta őket, név szerint Schwarczenbarth Zoltánt és feleségét, Pellei Hajnalkát, Árvai Ákost és Árvainé Pálinkás Juditot.

Információink szerint a legközelebbi vetélkedő témája a pop és a rock lesz.