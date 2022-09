A virágok világa tematikája köré szerveződött az idei összeállítás 1 órája

Középpontban a vers és a zene az irodalmi pikniken

Mintha tudták volna előre az alapi VIII. Irodalmi Piknik szervezői, hogy az időjárás is a kegyeibe fogadja őket, és a kellemes napsütéssel párosított, ám kánikulamentes közeget is hozzáadja a tökéletes hangulathoz. Ezzel összeállt a tökéletes recept, a gyönyörűen felújított, száz esztendőnél is idősebb, vertfalú parasztház udvarán gyümölcsöt majszolva az irodalom gyöngyszemeit hallgatni nyug­ágyban, padon, sámlin – kinek mi jut – hasonló érdeklődésű baráti társaságban, majd az estét adomázva zárni fatányéros parasztvacsorával. Valahogy így képzeljék el az alapi pikniket! Meg persze sok-sok megható pillanattal, könnycsorgató kacagással, baráti beszélgetéssel.

Balla Tibor Balla Tibor

nyolcadszor megtartott irodalmi rendezvényen is a Pro Cultura Intercisae-díjas Írisz Versszínpad tagjai adták a műsor gerincét Fotók: Balla Tibor

Szombaton délután sem volt ez másként. Ezúttal is egy tematika köré szerveződött a találkozó: A virágok világa. Nem pusztán a házigazdák (az Alapi Alkotóház kollektívája: Szente Tünde, Hirczi József, dr. Horváth Dominik, Sárosi Klaudia, dr. Hirczi Krisztián) virágszeretete ihlette, de hozzájárult az alkalmi tárlat is a vendégszoba bútorain közszemlére tett képekkel, Lejszan Urazgulova „Virágok világa” című akvarelljeivel. Ha ismerős lenne a név és a cím, ezúttal nem egy véletlen egybeesésnek köszönhető, hiszen a kiállítási anyag szerepelt a 18. Dísznövény és Kertművészeti Napokon Fehérvárcsurgón. Idén is készültek egy vidám jelenettel (Bardocz Éva és Pálfalvi János)

A délután gerincét ezúttal is a Pro Cultura Intercisae-díjas Írisz Versszínpad társulata (Bardocz Éva, Kollárné Jánoki Anna, Barna József, ifj. Pálfalvi János) adta a tőlük megszokott színvonalon és eltökéltséggel. Műsoruk első felében verses-zenés összeállítás szerepelt Áprily Lajos, Babits Mihály, Barna József, Benedek Elek, Csukás István, Fekete István, Hárs László, Jousse Erzsébet, Koncz Zsuzsa, Örkény István, Radnóti Miklós, Reviczky Gyula, Simai Mihály, Simon István, Selmeczi Tibor, Szabó Lőrinc, Szép Ernő, Szilágyi Domokos, Tóth Árpád, Wass Albert műveiből, de néhány népdal mellett helyet kapott Andonika mondókája is. A második részben igyekeztek oldani a hangulatot Trunkó Barnabás: Hamis a zsozsó című jelenetével, hangos kacajt idézve elő. Ahogy egy pikniken illik, szemnek, szájnak, fülnek is jutott táplálék

Ugyancsak hagyomány, hogy az este folyamán lehetőséget adnak a közönség soraiban ülőknek, hogy néhány percben előadhatják saját, vagy kedvenc szerzőjük művét. Talán nem meglepő, de ebben a blokkban több dunaújvárosi kötődésű szerző műve is elhangzott, többek között a képi dokumentációt magára vállaló Marosi László, vagyis Zilahi M. László, vagy a néhány éve elhunyt Fazekas Imre Pál, illetve a közönség soraiból Jousse Erzsébet, az Írisz gárdáját erősítő Barna József tollából. Idén sem maradt el Bölcsföldi Ferenc harmonikajátéka az est végén.



