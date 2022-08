A flúgos futamot ügyességi szakaszok teszik majd a szokottnál is izgalmasabbá és még szórakoztatóbbá

Mertek nagyot álmodni: immár országos hírnévre tett szert a dunai flúgos futamuk, amelyet színvonalas kísérőprogramok tesznek vonzóbbá az egyre nagyobb számban érkező közönség számára, és amelyet idén is megtartanak, némileg módosított versenyszabályzattal, mégpedig e hét végén, augusztus 12–13-án, pénteken és szombaton.

Az egyesület a több ezer embert megmozgató, országos szintű Őrült Hajók Versenye mellett olyan rendezvényeket szervez meg, mint a Tavaszi Sonkalemozgó, Nyúlkergető Futás, a Baba-Mama Futam, vagy az Őszi Harmatlerúgó, Avarfelverő Futás, de az országos TeSzedd akcióba csatlakozva több száz hartait megmozgatva szedtek össze mázsaszámra szemetet is, és bekapcsolódnak a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba is.

Az Őrült Hajók Versenye megszokott kísérőprogramokkal jelentkezik idén is: gasztrosarok, kirakodóvásár, gyereksarok, kézműves programok és különféle tréfás próbatételek gondoskodnak majd a kellemes időtöltésről kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A füstölőkkel, jelmezekkel, vízi bombákkal, hajókürtökkel és fanatikus szurkolással tarkított verseny pedig minden évben tartogat meglepetéseket, így biztosan idén sem fognak unatkozni a résztvevők és szurkolók. A fesztiválszámba menő rendezvény ötödik éve kétnapos, az előnap zenei, főzőcskézős családi programjai után szombaton 15–30, egyenként 4–6 fős őrült csapat feszül egymásnak a Dunán minden évben. 2020-ban a pandémiás helyzet miatt – mint oly sok fesztivál és esemény – ez a buli is elmaradt, így a szervezők 2021. és 2022. években még nagyobb lelkesedéssel és lendülettel készültek a rendezvényre.

A verseny minden évben a helyi lelkész hajóáldásával kezdődik, hogy a hajók és matrózaik szerencsésen megússzák a vízi kalandokat.

A kizárólag emberi erővel meghajtott és úszásra rendeltetésszerűen alkalmatlan eszközökből készített „járművekkel” versenyző csapatok minden évben próbálnak minél látványosabb őrültségekkel előállni, és minél gyorsabban megtenni a néhány száz méteres – akadályokkal, ügyességi feladatokkal nehezített – dunai szakaszt.

Megtudtuk: idén új versenyszabályzattal rendezik a futamot, amelynek értelmében még nagyobb hangsúlyt kap majd az őrültség. A szervezők úgy gondolták ugyanis, hogy a korábbi években nem ismerte el kellőképpen a szabályzat azokat a rendkívüli teljesítményeket, amelyekkel néha a szabályos showműsort adva szórakoztatták egyes csapatok a nézőket, ugyanakkor a sorrendet végső soron a gyorsaság döntötte el.

Pedig az évek során került vízbe hajót szállító trailer is, de a négy gépészmérnök által megtervezett, tőkesúly nélküli Kolbászhajó úszóutasai, a Hupikék borulásai, a folpackba csomagolt raklaphajó süllyedése, vagy néhány hajó átsodródása Paksra – másnap, utas nélkül –, illetve a Hajótöröttek hajótörése is emlékezetes az esemény történetében. És mindez a puszta dicsőségért, no, meg a versenytársak, nézők elismerő pillantásaiéért és vállveregetéseiért, hiszen a sorrendről a befutó döntött.

A futamot ügyességi szakaszok teszik majd izgalmasabbá. Az új szabályokra tekintettel, a sportszellem jegyében a részt vevő csapatok előző este egy közös szabályismertetési értekezleten és vacsorán vesznek részt. Ott a házi szabályok értelmében minden csapat saját pálinkájának latba vetésével megpróbálhatja érvényesíteni érdekeit. Egy ráadásmegmérettetés is vár a csapatokra. Ennek során egy inkább tréfás, mint ügyességi feladatot kell végrehajtaniuk a partraszállás után, tehát közvetlenül a közönség előtt.

(Forrás: kalohirek.hu)