Dunaújváros - Itt, a Duna-part lankáin, parkokban is élnek már (vadon!) fügebokrok, amíg mások kertjükben nevelik, s ha szerencsések a körülmények, akkor egy évben kétszer is szüretelhetjük a termést.

Nem is oly rég még ínyenc­ségnek számított a fügebor, a fügecsatni, így nem gondoltam volna, hogy egyszer fügéből főzök dzsemet…

Már néhány kiló zamatos gyümölccsel is bátran hozzákezdhetünk a dzsem vagy a lekvár elkészítéséhez. Számtalan recept közül válogathatunk. Csatninak is kiváló a füge, pláne egy csipetnyi csilivel, gyömbérrel, fahéjjal Fotók: Jakab Klára

A gyümölcsöt látva persze az messze esik a gyermekkorunkban ismert fügétől, amit kissé aszalva, koszorúba préselve kaptunk. A fán érő formájában leginkább a körtéhez hasonlít, kissé rágós bőre alatt vastag húsú, édes, belül kaviárosan magos gyümölcs. (A lexikon szerint ez nem is egyszerű termés, hanem apró termések sokaságából álló, a befelé fordult, elhúsosodott virágzati tengelyt is magában foglaló terméságazat.) Ha megérett, akkor nem áll el sokáig, meg kell enni, mert nem bírja a tárolást, gyorsan megbarnul, s utána könnyen romlik.

A kavarásban volt segítségem...

Ficus carica – a hivatalos neve, és kiváló táplálék, szénhidrátokban gazdag, emellett már tíz dekában is jelentős mennyiségben tartalmaz kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot, káliumot, valamint A-, B- és C-vitamint. Még a levele is sikeres, hiszen nincs még egy olyan levél, amit annyiszor megfestettek, megmintáztak volna a művészek. A termésben és a fiatal levelekben található anyagok emésztést segítő, lágyító, nyugtató, gyulladásgátló, méregtelenítő és köptető hatásúak. A leveleiben lévő anyagok trigliceridekre gyakorolt hatásuk következtében hatékonyak a cukorbetegség kezelésében. (Ilyen hatalmas levél volt egykor Ádám és Éva „ruhája”.)

A fügét is elkészíthetjük dzsemnek, lekvárnak, számtalan recept közül válogathatunk. Tavaly csatnit készítettem: csípős csiliset és gyömbéres fahéjasat. Idén több gyümölcshöz jutottunk hozzá (kösz, Csabi!), így belevágtunk a dzsemkészítésbe. A füge önmagában is édes, ezért nem érdemes túlcukrozni, annyi azonban kell hozzá, hogy jó ragadós legyen.

Néhány percig így, fejjel lefelé fordítva hagyjuk

Megmossuk és levágjuk a szárát. 1 kg gyümölcshöz 20 dkg cukrot számolunk, egy citrom levét (vagy 1-2 szem citrompótlót), 1 evőkanál őrölt fahéjat, és ha sűrűbbre szeretnénk készíteni, akkor dzsemfixet. Abból idén már kapható a 4:1-ben, ami a nagyon magas gyümölcstartalmú (szilva, áfonya) gyümölcs eltevéséhez ajánlanak.

A fügét ledaráltam, beletettem a hozzávalókat, folytonos kavarás mellett felfőztem. Nem kell sokáig főzni, mert nem habosodik. Tiszta üvegekbe téve, pár percre fejjel lefelé fordítjuk, aztán hagyjuk kihűlni. A fazékban maradt lekvárt teszteltem: pompás lett!