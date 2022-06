A Dunaújvárosi Egyetemen működő Tanárképző Központ ezen a néven csak 2014-ben alakult meg, jogelődjeivel együtt több, mint 50 éves múltra tekint vissza a pedagógusképzés területén. Folytatva a hagyományokat, lépést tartva a modern technikai vívmányokkal és igazodva a Dunaújvárosi Egyetem fő képzési területeihez. A Tanárképző Központ alap- és mesterképzései a műszaki és az informatikai képzési területekhez kapcsolódnak.

A Tanárképző Központnál alap- és mesterképzések, valamint szakirányú továbbképzések is egyaránt megtalálhatók, melyek közül most az előbbieket mutatjuk be.

Szakoktató alapképzés:

A Ba. alapfokozatú szakoktatói végzettség megszerzésére, az érettségi vizsgát követően hat féléves nappali vagy levelező tagozatú képzésben van lehetősége a leendő hallgatóknak. Három specializáció közül választhatnak, a munkaerőpiac legkelendőbb szegmenseiben: műszaki, üzleti és szolgáltatási területen, közel harminc szakképzési szakágban van lehetőség a diploma megszerzésére. A szakmai gyakorlatok vezetésére a szakképzési intézményekben és a vállalati partnereknél, valamint a felnőttképzésben várják a végzett szakoktatókat.

Szakoktató alapképzésünk eléréséhez kattints ide: https://www.uniduna.hu/szakoktato

Mesterképzések:

A mérnöktanár képzés a műszaki és informatikai területen a szakközépiskolai, szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, pedagógiai feladatok végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben tanulók nevelési problémáinak megoldására készíti fel a hallgatókat.

A tanári mesterfokozat (Ma.) megszerzésének két alapvető útja van: az érettségi vizsgát követően öt éves osztatlan képzés, vagy a már diplomával rendelkezők számára egy, másfél-kétéves képzés, az előzetes végzettségtől függően. Három szakirányban, az informatikai, a műszaki-gazdasági (belépési lehetőség műszaki menedzser diplomával) és a gépészeti-mechatronikai szakirányban van lehetőség a diploma megszerzésére. A három szakterület tantárgyainak oktatására a szakképzési intézményekben (szakgimnázium, szakközépiskola) valamint a felnőttképzésben várják a végzett mérnöktanárokat.

Tanári-mérnöktanári mesterszakjaink eléréséhez kattintson ide: https://uniduna.hu/tanari-mernoktanari-mesterszakok