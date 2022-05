Grátisznak gazdit keresünk, hogy ő is szerető családban nőhessen fel

Az azóta Grátisz névre keresztelt nyolc hónapos, fekete színű, keverék kan kiskutya a dunaújvárosi ebrendészeti telepen várja leendő gazdiját.

A fiatalok, akik megtalálták a kutyát, Szepessy Gergő, Molnár Claudia és Szabó Gergő akkor elmondták nekem, hogy semmilyen jel nem mutatott arra, hogy a gazdájától szökött volna el, inkább azt sejtették, hogy ott, a városi piacon, vagy annak közelében tették ki. Egy darabig vártak, nyak­örvet, pórázt vettek a kiskutyának, majd egy idő után értesítették Létai Attilát, a dunaújvárosi gyepmestert, aki jelezte feléjük, hogy érkezik, és gondozásba veszi az elveszett kis jószágot. Ez így is történt, azóta Grátisz, mert ez lett a neve a kutyusnak, egyelőre a dunaújvárosi ebrendészeti telep lakója. A kutya rendkívül játékos, hagyja magát megsimogatni, szeretetre méltó kis jószág. Talán a szerencséje éppen az volt, hogy olyan emberek találtak rá, akik maguk is állatbarátok, és nemcsak a Facebookon, egy-egy poszt erejéig, hanem a valóságban is azok.

A minap felhívtam a két Gergőt, akiktől azt kérdeztem, hogy mi lett védencükkel? Elmondták, hogy Claudiával együtt az ebrendészeti telepen „meglátogatták” Grátiszt, és azzal a szomorú hírrel tértek vissza, hogy a kiskutyának még nincs szerető gazdája.

A fiatal csapat egyik tagjával, Szabó Gergővel beszélgettem az örökbefogadás folyamatáról, arról, hogy mi késztethet egy leendő gazdit erre. Szabó Gergő elmondta, hogy egy éve ő és párja, Claudia épp erről a helyről választottak két kutyát azért, hogy náluk otthonra találhassanak.

Hogy miért is lett Grátisz a „megtalált” eb neve? Nos, ezt a fiatalok adták neki, mert amikor anno átadták az ebrendészet vezetőjének a kiskutyát, vele adták az általuk vásárolt nyakörvet és a pórázt is ingyen, vagyis grátisz.

Gergő elmondta, hogy amióta megtalálták, mintegy másfél hónap telt el, és a kutya habitusa mit sem változott, továbbra is egy nagyon bájos, nagyon tüneményes állat, mindenkihez kedvesen közeledik, semmilyen negatív jellemzőt nem mutat. Fiatal, mozgékony, tele van energiával, azóta megkapta a szükséges védőoltásokat is. Gergő elmondta az örökbefogadás folyamatát is, hiszen ők maguk a párjával egy éve két kutyát is hazavittek erről a helyről.

E szerint az érdeklődő, amikor kimegy a telephelyre, megnézi a kutyákat, kiválasztja, amelyik tetszik neki. Megbeszéli az ebrendésszel, chipezett-e, ivartalanított-e a kutya. Az örökbefogadás részeként lehet azt kérni, hogy vigyék el a kutyát ivartalanításra, aminek költsége ez esetben az „új gazdit” terheli majd. Ami Grátiszt illeti, valószínű, a fentebb leírtak szerint, hogy nincs benne chip. Amennyiben egy kutya gazdára talál, az ebrendész házhoz viszi őt, megnézi, hogy milyen körülmények közé kerül, azért, mert felelőssége van neki ebből a szempontból is.

Szabó Gergő jó szívvel osztja meg saját példájukat is. Tavaly nyáron, július elsején kellett elaltatniuk tizenegy évesen a bullterrierjüket. Sajnos nagyon beteg volt, így meg kellett hozniuk ezt a fájdalmas döntést. Ezután megbeszélték a párjával, Claudiával, hogy egy vagy két nagyon „esélytelen” kutyának akarnak segítséget nyújtani. Kimentek az ebrendészeti telepre, ahol megkérték Létai Attilát, hogy mutassa meg azt a két kutyát, akik a véleménye szerint semmilyen segítségre nem számíthatnak. Akkor az ebrendész mutatott nekik egy „fiú és egy lány kutyát”, így azokat fogadták örökbe. Egyikük ivartalanítva volt a másik nem, így a másikat is ivartalanították. Ez egy sikertörténet, mert a két kutya a kezdeti nehézségek, egy-két hónap után összebarátkoztak, ma már jóban vannak egymással. Gergőék is örülnek annak, hogy őket választották.

Ami cikkünk főszereplőjét, Grátiszt illeti, e cikk abból a célból is íródott, hogy erre a durván kidobott kedves kis állatra felhívjuk a figyelmet, hátha olyan szerencséje lesz, minta a Gergőék által örökbefogadott védenceiknek. Mert, hogy Gergőt idézzem: „mindig a legesélytelenebbeknek van a legnagyobb szükségük másokra”.

A két Gergő meglátogatta Grátiszt az ebrendészeti telepen Fotó: MC

A mikrochip - A mikrochip és a regisztrálás együttese teszi lehetővé, hogy az elkóborolt, elveszett kutyákat minél hamarabb megtalálják, de kedvenceink külföldi utaztatásához is kötelező. Minden menhely, ebrendészeti telep és állatorvosi rendelő rendelkezik mikrochip-leolvasóval, így minden befogadott, befogott kutyát azonnal ellenőriznek, hogy chipezett-e. Ha igen, az adatbázisból pillanatok alatt kikereshető, hogy a négylábú mielőbb hazajuthasson.