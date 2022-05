Már a reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés a téren, a rendvédelmi szervezetek több járművel parkoltak ide, különféle bemutatóra szánt fegyvereket és védelmi eszközöket, felszereléseket készítettek elő a közönségnek. A közbiztonsági rendezvénysorozat részeként szervezték ezt a rendvédelmi napot május 27-én. A 9 órai megnyitón jelen volt Suszter Tamás alezredes, a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság vezetője, Lóki Richárd alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Kirendeltségének vezetője, Kárdási József ezredes, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, valamint Orosz Csaba önkormányzati képviselő. Elsőként Suszter Tamás köszöntötte a látogatókat. Mint mondta, a koronavírus-világjárvány miatt két év után most először szervezhették meg ezt a nyílt programot, az úgynevezett Kéklámpások napját, amelynek célja, hogy bemutassák a szervezeteiket, felszereléseiket, a használatos technikáikat. A délelőtti látogatókat jóformán két korcsoport alkotta; egyrészt óvodások érkeztek, akiknek nyilván nagy élményt jelentett már önmagában az, hogy közelebbről is találkozhattak az egyenruhásokkal, beülhettek a szirénázó autókba. Másrészt pályaorientációs lehetőséget is biztosított az idősebb diákok, a nyolcadik évfolyamos és középiskolás tanulók számára. Orosz Csaba elmondta, a rendezvény elsősorban nekik szól, hiszen bepillantást nyerhetnek a munkájukba, és bíznak benne, hogy sokan látják jövőjüket ezen hivatások valamelyikében.

A délelőtt során volt kutyás bemutató is. Szabó László zászlós, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársa vázolta, a sajátjukon kívül még négy intézet szolgálati kutyájának és gazdájuk közös kiképzése zajlik náluk jelenleg. Közülük érkeztek a négy hete együtt dolgozó párosok a pénteki bemutatóra, ahol láthattuk, hogyan teljesítik az engedelmességi és elfogási feladatokat, valamint egy kábítószer-keresésre kiképzett négylábú is megmutatta, milyen gyorsan találja meg a tárgyak vagy ruhák közé elrejtett csomagokat.

A rendezvényen bűnmegelőzési tanácsokkal is szolgáltak a rendőrség munkatársai az érdeklődőknek.

Volt felvonulás is: 15 órától gyülekeztek a rendőrök, a tűzoltók, a polgárőrök, a bv-sek a Béke városrészben, innen indult a menet a Római városrészi víztoronyhoz, majd vissza a belvárosba.