Van olyan stand, ahol több mint százféle tésztából választhatunk

Vártuk már nagyon, a dunaújvárosi piaci körképünkben is többször megszellőztettük már, hogy itt a tavasz. Most viszont bátran kijelenthetjük: megérkezett. Ezt bizonyítja a virágdömping a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon és az is, hogy volt vásárló, aki rövidnadrágban és pólóban nézelődött a standok között.

Bajnóczi Renáta és családja évek óta árul Dunaújvárosban fürjtojásból készült termékeket, köztük tésztaféléket is Fotó: LI

Mivel aránylag olcsók, és egyre népszerűbbek a tésztafélék, ezúttal a piac tésztakínálatát vizslattuk meg. Egyértelmű megállapítás, akinek a tésztaételek a kedvenceik, azoknak nem lehet gond a bevásárlás. Volt olyan árus, ahol több mint százféle tésztafajtát számoltunk meg. Ott azután volt mindenféle: négytojásos, hattojásos, nyolctojásos... (A szakemberek vallják, hogy hattojásos alatt nem érdemes vásárolni. Egyébként a hat- és a nyolctojásos már házi jellegűnek is nevezhető. Hogy hány tojásos a tészta, azt az alapján állapítják meg, hogy egy kilogramm száraztészta hány darab tojást tartalmaz.) A kínálatban bazsalikomos, csilis, paradicsomos, spenótos és kurkumás ízesítésűvel is találkozhatunk. Az árak – a tészta fajtájától, mennyiségétől, tojástartalmától – elég nagy szórást mutatnak.

Egyre több helyen találhatunk fürjtojásból készült tésztákat is. Ezek a termékek azért is egyre népszerűbbek, mert a fürjtojás ötször annyi vitamint tartalmaz, mint a tyúktojás, továbbá nincs benne káros koleszterin. Emellett több energia, több fehérje, fele annyi cukor van a fürjtojásból készült tésztákban, mint más tésztafélékben.

A dunaújvárosi piacon GMO-mentes (genetikailag módosított élelmiszerek) fürjtojásból készült tésztát is kaphatunk, már 1700 forintért is egy kilogrammot. A genetikai módosítás lényege: bizonyos élelmiszerbe mesterséges körülmények között beépítettek egy általuk korábban nem hordozott DNS-t. És ez bizony nem jó, a GMO-mentesség ezt előzi meg.

