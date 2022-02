Enyhül a tél szorítása, a minap is már plusz 15 fokot mutatott a hőmérő kora délután. Lassan február közepén járunk, és elkezdődött a farsangi szezon is. A Dunaújvárosi Óvoda Római városrészi tagóvodájában tegnap délelőtt rendezték meg az intézmény hagyományos maszkabálját. Lapunknak Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője elmondta, a remek hangulatú rendezvényre közel 140 gyerkőc öltözött be. Számos ötletes jelmezzel találkoztunk, ám, mint kiderült a régi klasszikusok közül továbbra is népszerű a Pókember-jelmez és a gyermekek által kedvelt mesefigurák is. A farsangi műsorban számos feladat is helyet kapott.