Tenke Dorina azon szerencsések közé tartozik, akinek a szíve három megyéhez is húz, olvasható a feol.hu-n. Balatonfüreden lakik, de élt már édesapja révén Simontornyán, anyukája miatt viszont gyakran látott vendég Székesfehérváron is. Mint megtudtuk, már kétszer is részt vett a Tündérszépek nagy sikerű versenyén, egyszer Tolnát, máskor Fejért képviselve. A megmérettetésről pedig csak szuperlatívuszokban tudott mesélni, amiből – véleménye szerint – mindenki csak nyerhet.

Tenke Dorina: Kétszer már indultam a Tündérszépeken, ha tehetném minden évben indulnék!

Fotó: Kovács Rómeó

– A tapasztalataim nagyon jók! Kétszer már indultam a Tündérszépeken, ha tehetném minden évben indulnék, mert imádom ha lencsevégre kapnak. Nekem anno nem az volt a lényeg, hogy be kerülök-e a döntőbe, vagy sem, inkább az, hogy mekkora önbizalmat tud adni egy ilyen verseny. Bátran kijelenhetem, hogy nagyon sokat! Én a mai napig járok fotózásokra, ezt soha nem fogom elengedni az életemből! Vagány csajnak mondanám magam, így az extrém dolgok vonzanak, talán éppen emiatt a fehérneműs fotózások a kedvenceim, amikor megzabolázhatom a kamerát. Szeretem a fotózásokat, a kamerát, és azt látom, hogy a kamera is szeret engem, ám a férfiak tartanak tőlem, valahogy többségében olyanokba futok bele, akik szívesebben tartják velem a három lépés távolságot, pedig a kemény külső érzékeny belsőt takar. Még várom az igazit! – jelentette ki Dorina, majd a nőtársainak is üzent:

„A fehérneműs fotózások a kedvenceim."

Fotó: Kovács Rómeó

– A verseny által olyan dolgokat ismerhetsz meg magadról, amire talán nem is gondoltál volna. Akinek nem volt még ebben része mindenképp próbálja ki, értő, szakmai kezek segítik majd! Itt nem csak a mű, vékony lányok indulnak, hiszen mindenki a maga nemében egyedi és szép, a kisugárzás számít. Joga van mindenkinek ezt a szuper önbizalom növelő visszajelzést érezni, amit a szépségverseny megad. Sok sikert kívánok hozzá mindenkinek! – zárta gondoltait.