Igencsak kegyes hozzánk az időjárás, lassan szeptember közepénél tartunk, mégis nyarat idéző hőmérsékletnek örülhetünk. Iszak Eszti, dunaújvárosi származású műsorvezető is a nyárkedvelők táborát erősíti és legújabb Instagram posztjában is ennek ad hangot: Az augusztusi 11 fokos reggelek után örülök, hogy kaptunk egy kis indián nyarat! Remélem októberig ki is tart.

Meglátjuk meddig örülhetünk még a kellemes időjárásnak, a legjobb amit tehetünk ha begyűjtjük a napsugarakat és elraktározzuk azokat a borús őszi napokra.