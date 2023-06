Az elején felváltva estek a találatok, aztán 3-3 után Bazadze két egylámpás tust adott, kétszer videóval „szerzett” magának pontot, de közben Szilágyi is eredményes volt és két parádriposzttal is meglepte ellenfelét, így 8-7-es magyar vezetésnél következett az egyperces szünet. A folytatásban is szorosan alakult az asszó, látszott, hogy nagyon jól ismeri egymást a két vívó. Szilágyi 13-10-re mégis meglépett, a gyakran értetlenkedő Bazadze azonban nem adta fel, egyenlített, majd az utolsó két tust is ő adta.

Pár perccel az asszó után Szilágyi Áron a vegyes zónában megemlítette, hogy a vége felé változtatnia kellett volna az addigi akcióin, „legalább 13-13-nál”.