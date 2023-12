Kutatások is beszámoltak már róla, hogy minden okostelefonon van legalább két olyan applikáció, ami csak foglalja a tárhelyet mert soha nem használják. Az Országos Mentőszolgálat életmentő app-ja arra is tökéletes, hogy a felesleges alkalmazások helyére telepítsük, mert bár reméljük ezt sem kell majd soha használni, szükség esetén nem csak Magyarországon lehet ÉletMentő a segítség. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is megmutatja például a legközelebbi kórházat vagy gyógyszertárat, és egyetlen gombnyomással azonnal riaszthatja a mentőket is