Krimi 17 perce

Ez a gyönyörű család halt meg Rábakecölnél, a kislányuk túl van az életveszélyen

A lengyel hírportálok is vezető hírben számolnak be, a hétfőn az M86-oson történt családi tragédiáról. Több gyűjtés is elkezdődött az árván maradt kislányért.

Forrás: vaol.hu

Családi tragédia történt hétfőn reggel. Az M86-os autóúton egy lengyel rendszámú kamionnak ütközött egy ugyancsak lengyel rendszámú autó. A személyautóban négyen utaztak, két felnőtt - egy férfi és egy nő -, illetve egy 5 éves gyerek a helyszínen életét vesztette, egy 2 éves gyermek pedig életveszélyesen megsérült. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett, majd a 2 éves gyereket az egyik helikopter kórházba szállította - írja a vaol.hu. Kedden a ddwloclawek.pl helyi weboldal arról számolt be, hogy a baleset áldozatai egy włocławeki család. A gyermek már túlvan az életveszélyen és várhatóan ezen a héten hazatérhet. A Kuyavi-Pomerániai Vajdaság lakói Horvátországba mentek nyaralni. A 31 éves férfi a Saniko Városi Gazdasági Vállalat sofőrje volt. A Super Express című lap munkatársa felvette a kapcsolatot a céggel. Azt közölték vele, nem adnak tájékoztatást az ügyben, és nem kommentálják. Az azonban bizonyos, a járművek tükreire fekete szalagot kötöttek.

Azt az információt kaptuk, hogy a balesetben elhunytak városunk lakosai. Az eljárásnak megfelelően értesítettük erről az elhunyt családját – mondta ugyancsak a Super Expressnek Tomasz Tomaszewski főtörzsőrmester, a KMP włocławeki sajtóirodájának munkatársa. - Részvétünket fejezzük ki a gyászoló hozzátartozóknak – tette hozzá. Azt már tudni, hogy a balesetet túlélő 1,5 éves Asiarról az egyik szülő nővére és férje gondoskodik majd. A zrzutka.pl portálon már elérhetővé tették a lánynak szóló adománygyűjtést. - Adománygyűjtést indítok neki és szeretteinek, hogy legalább egy kis mértékben segítsek nekik ebben a nehéz időszakban ... Nem tehetünk mást. Szavakkal nem lehet kifejezni, amit el szeretnék mondani. Nincsenek vigasztaló szavak ... A baba elvesztette szeretett szüleit és testvérét. Megérdemli ezt a támogatást – olvasható az felhívásban.

