A világhálón fellelhető hihetetlenül nagy mennyiségű információt, tudást az A.I. olyan sebességgel képes feldolgozni, összefüggéseket feltárni, ami az emberek számára szinte felfoghatatlan. Birtokában van az energiaitalokkal kapcsolatos átfogó ismereteknek is – beleértve azok összetevőit, eladási eredményeit, egészségügyi kutatásokat, ajánlásokat, fogyasztói visszajelzéseket – sőt, elemzéseibe be tudja építeni a legújabb trendeket és információkat is.

Amikor a HELL ENERGY megbízta az A.I-t egy új, a számára tökéletes energiaital kifejlesztésével, a mesterséges intelligencia ezt az óriási mennyiségű információt feldolgozva alkotta meg az általa legjobbnak tartott receptet, amely nem csak abból indult ki, hogy mit várnak el az emberek egy energiaitaltól, hanem kiemelt célja volt, hogy minél jobb és finomabb italt hozzon létre.

Így született meg a tökéletes recept. Többek között vitaminokkal, aminosavakkal és gyógynövénnyel is gazdagította saját energiaitalát, és gondoskodott az élelmiszeripari jogszabályok, pl. az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) ajánlások, valamint az NRV (ajánlott napi bevitel) betartásáról, optimalizálásról is.

Az A.I. három ízvariációt alkotott, és egy New York-i vállalat technológiája segítségével digitalizálta, azaz meg is kóstolta mindhárom italát, majd prediktív intelligenciával, rengeteg adat és statisztika elemzése után választotta ki, melyik íz a befutó.

Így jött létre a valóban egyedülálló, frissítő, gyümölcsös íz, a Tutti-frutti & Berry-blast. Ez az első alkalom a világon, hogy a mesterséges intelligencia ilyen komplex termékfejlesztési folyamatot hajtott végre az energiaital szektorban.

A receptúra szigorúan titkos, ennek levédésére is a mesterséges intelligencia adott javaslatot. Az összetevők listáját csak egyetlen helyen, egy magas szintű biztonsági elemekkel ellátott számítógépen tárolják a HELL ENERGY szikszói gyárában, és a gépnek otthont adó helyiség kialakítását is a A.I. tervezte. Természetesen biztonsági másolat nélkül nincs igazi védelem, így a receptet egy svájci trezorban is őrzik.

Ezek után már meglepő lenne, ha az új energiaital csomagolását nem az „alkotó” tervezte volna. A doboz a legújabb trendeket követi, fiatalos, menő, és amellett, hogy a HELL színvilágára épül, az A.I. belecsempészte saját, digitális stílusát.

Mivel az új termék, a „HELL A.I.” valóban egy világszinten is rendkívüli és egyedülálló folyamat eredménye, a vállalat munkatársai szerették volna, ha az új energiaitalt hagyományos körülmények között is tesztelik, éppen ezért szigorú minőségellenőrzésen és kóstoltatáson (vakteszten) ment át. A siker az A.I.-t igazolta!

A Mesterséges Intelligencia óriási perspektívát jelent a termékfejlesztés területén is, áttörte a korábban elképzelhetetlennek hitt határokat, egy új szintet hozott az élelmiszeriparba. Azzal, hogy ez a program az interneten fellelhető óriási mennyiségű adathalmazt pár perc, pár másodperc alatt képes leválogatni, elemezni, az 1-2 éves – legjobb esetben is fél éves – termékfejlesztési ciklust akár 1 hónapra rövidíti le. Valójában a folyamat összehangolt munka eredménye, hiszen nem is egy, hanem különböző képességű A.I. rendszerek dolgoztak együtt a fejlesztésen. Több mint száz „mesterséges tudat” létezik már a világon – mindegyikük más-más területen kiváló –, és éppen ezek együttes működése garantálja a magas szintű innovációt.