A Párharc keddi döntőjébe Stana Alexandra és Meggyes Dávid, illetve Salander Dorina és Provoda Jodes jutottak be, ami azért érdekes helyzet, mert az előbbi páros a műsor felvétele óta szakított is, az pedig teljesen friss hír, hogy a napokban szét is költöztek. Meggyes Dávid a hírek szerint a Dancing with the Stars döntője után egyedül távozott a stúdióból.

"Itt lehet feltenni a koronát a teljesítményünkre, de talán a legfontosabb az, hogy ezt együtt tudtuk végigcsinálni, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok Alexandrának.

Egyrészt azért, hogy végigcsináltuk, másrészt azért, hogy így csináltuk végig. Nem megúszós volt ez, nem alibi, hanem ez egy nagyon kemény teljesítmény volt, és nagyon kemény próbatétel a mi kapcsolatunkban. De szerintem nagyon-nagyon sokkal magasabban ugrottuk meg, mint amire számítottam a legelején" – mondta Meggyes Dávid a Párharc végjátéka előtt - írja az Origo.

A páros környezetéből származó információk szerint már a műsor forgatása előtt voltak feszültségek közöttük, ami azóta csak fokozódott. A bennfentes azt is hozzátette, hogy még nem hoztak végleges döntést, igykeznek helyrehozni a kapcsolatukat, de egy ideje külön élnek egymástól. Stana Alexandra mindenesetre kedden egy friss posztot is kitett, amihez egy szakítós dalszöveget választott, ami arról szól, hogy próbáljanak úgy elválni egymástól, hogy a szép élményekre emlékeznek.