Az őszi árpa már Szaud-Arábiában van

A mezőgazdaság hálás téma egy újságíró számára, mert ott mindig történik valami, ha nem történik semmi, annak is oka van, tehát téma van bőven. Ebből kifolyólag beszélgettünk Márkli Jánossal, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével.

Dunaújváros

– Nagyon szigorúan, az ütemtervnek megfelelően dolgozunk, mondhatnám, eddig minden a terveink szerint alakult. Az őszi árpa betakarításával végeztünk, közepes volt a termés, de erre is számítottunk. Hektáronként közel hat tonnát arattunk. Az árpa nagy része már uszályokon van, és elindult a célállomása, Szaud-Arábia felé. Kétezer tonnát már eladtunk, ezer tonna még van, de piacunk is, ezért értékesítési gondjaink nincsenek – kezdte beszélgetésünket Márkli János.

Az ügyvezető elmondta, hogy a repcével is végeztek, itt is közepes volt a termésük, de országos szinten jónak mondható a „teljesítményük”.

– Nagyon sok helyen gyenge volt a termés, nálunk közepes. A repce iránt nagy a kereslet, mi is eladtuk már a termés nagy részét Németországba. Hatszáz tonna kelt el, százötven van még, de annak az értékesítése sem okoz majd problémát.

Két gabonafajta aratása befejeződött, és elkezdődött egy harmadiké, ami talán a legfontosabb, a búzáé. Hiszen a búzából adja a Jóistenünk a mindennapi kenyerünket. Szerencsére a Pentele Zrt. ezen a téren is jól áll, és nemcsak a saját termése miatt, hanem a környező gazdák által felvásárolt termés miatt is.

Minősítettek: kenyérgabona lesz a pentelei búza, külföldön is igény van rá

– Mi már minősítettük a búzát, kenyérgabona lesz belőle, nem takarmány. A tavaszi nagy aszályt legjobban a búza vészelte át. Most azt mondhatom, hogy a minőségre és a mennyiségre sem panaszkodhatunk, de még messze az aratás vége, kétszáz hektár betakarítása vár még ránk, ezért óvatosan kell a jelzőkkel bánni.

A búza alapvetően kényes kérdés, mert a Pentele Zrt. ebből a gabonafajtából elsősorban Olaszországba szállít, és a koronavírus ide is „betört”. Tavasszal az olaszok a Pentele Zrt. kamionjait visszafordították, nem engedték be hazájukba. Most mi a helyzet?

Márkli János elmondta, még az út elején járnak, tárgyalnak az olaszokkal, akik továbbra is hajlandóak a pentelei búzát megvásárolni, de előbb beminősítik – az ügyvezető szerint ez teljesen korrekt eljárás –, majd a minősítés után kapnak az olaszoktól árajánlatot. A búza aratása még nyolc–tíz napot vesz igénybe, de utána sem állnak le, hiszen az aratás után eljön a bálázás és a tarlóművelés időszaka, amely nagyon fontos tevékenység, leginkább a jövőt illetően.