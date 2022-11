Brazília–Szerbia 2–0 (0–0)

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion, 88 103 néző. Vezette: Faghani (iráni)

Brazília: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Casemiro, Lucas Paquetá (Fred, 76.) – Raphinha (Martinelli, 87.), Neymar (Antony, 80.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 76.) – Richarlison (G. Jesus, 79.). Szövetségi kapitány: Tite

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – Zivkovics (Radonjics, 57.), Sz. Milinkovics-Szavics, Gudelj (Ilics, 57.), Lukics (Lazovics, 66.), Mladenovics (Vlahovics, 66.) – Tadics – A. Mitrovics (Makszimovics, 83.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Gólszerző: Richarlison (62., 73.)

A brazilok világbajnoki bemutatkozása mindig ünnepi alkalom, és ezúttal a versenynaptár is mintha úgy készült volna, hogy a selecao színre lépéséig bizonyos értelemben minden csak felvezetésnek tűnjön – Lionel Messi és Cristiano Ronaldo első fellépése, az angolok, a franciák és a spanyolok gólesőt hozó bemutatkozása éppúgy, mint a németek betlije…

Merthogy mindenki más meg kellett, hogy mutassa magát addigra, amikor a sorsolás porondra szólította az ötszörös világbajnok nemzet mostani legjobbjait. A négyévenkénti futball-csúcstalálkozó mindenkori díszvendégét.

No meg persze a szerbeket, hiszen egy futballmérkőzéshez ellenfél is kell. S nem lehet egy rossz szavunk sem Dragan Sztojkovics embereire, hiszen az első perctől igyekeztek egyértelművé tenni, hogy nem biodíszletnek, engedelmes statisztának érkeztek a Luszail Stadionba. Jól megszervezett védelmük sokáig stabilan állt a lábán, és arra is adódott példa, hogy a megnyíló lehetőségekkel élve Tadicsék át-átruccantak a brazil térfélre.

Mert azért jobbára a brazilok birtokolták a labdát (45 százalék nekik, 35 a szerbeknek, a maradék játékidőt elnyelte a FIFA statisztikai újítása), az első félidő második felében már gólszerzési lehetőségeket is kialakítottak, de sem Raphinha, sem Vinícius nem tudta feltenni a pontot az i-re.

A második játékrész elején nyomasztóvá vált a brazil fölény, Neymarról már a második szerb kapott sárga lapot, Alex Sandro távolról lőtt egy kapufát, a labda szinte kizárólag a szerb térfélen gurult, pattogott, szállt – és ennek előbb-utóbb csak egy következménye lehetett: brazil gól. A 62. percben Neymar jó cselei után Vinícius lőtt éles szögből, labdáját Vanja Milinkovics-Szavics csak kiütni tudta, Richarlison pedig jókor volt jó helyen, közelről a hálóba lőtt (1–0).

Ki kellett jönniük a szerbeknek, ehhez pedig be kellett jönnie a cserepadról Dusan Vlahovicsnak is, s bár láttunk már tőle is különleges dolgokat, a csütörtöki szereposztásban nem neki jutott a főszerep. Hanem Richarlisonnak, aki a 73. percben előbb ballal megszelídítette Vinícius erősen középre lőtt labdáját, majd amíg az a feje felett átperdült, áthelyezte a súlypontját, és félfordulattal, a levegőben úszva jobbal a kapu jobb oldalába bombázott (2–0).

Amikor a bevezetőben a brazilok bemutatkozását futballünnepnek minősítettük, éppen ilyen jelenetek játszódtak le lelki szemeink előtt. Tulajdonképpen a 73. percben le is kellett volna fújni a mérkőzést, hadd nyúljon az éjszakába a szögletzászlónál kezdődő brazil táncmulatság – hiszen túl voltunk az est dramaturgiai tetőpontján.

De hát a futball nem ilyen, egy világbajnoki meccs kilencven, sőt újabban száz-egynéhány percig tart, Loszaílban is folytatódott az előadás, amely tartogatott még egy Casemiro-kapufát, néhány cserét – és a végeredményt: a tornának fő aranyesélyesként nekifutó Brazília magabiztosan, 2–0-ra legyőzte Szerbiát.

A csoport másik mérkőzésén

SVÁJC–KAMERUN 1–0

BRAZÍLIA KERETE

KAPUSOK: 1 Alisson (Liverpool – Anglia), 12 Weverton (Palmeiras), 23 Ederson (Manchester City – Anglia)

VÉDŐK: 2 Danilo (Juventus – Olaszország), 3 Thiago Silva (Chelsea – Anglia), 4 Marquinhos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 6 Alex Sandro (Juventus – Olaszország), 13 Dani Alves (UNAM Pumas – Mexikó), 14 Éder Militao (Real Madrid – Spanyolország), 16 Alex Telles (Sevilla – Spanyolország), 24 Bremer (Juventus – Olaszország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 7 Lucas Paquetá (West Ham United – Anglia), 8 Fred (Manchester United – Anglia), 15 Fabinho (Liverpool – Anglia), 17 Bruno Guimaraes (Newcastle – Anglia), 22 Éverton Ribeiro (Flamengo)

TÁMADÓK: 9 Richarlison (Tottenham Hotspur – Anglia), 10 Neymar (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 18 Antony (Manchester United – Anglia), 19 Gabriel Jesus (Arsenal – Anglia), 20 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország), 21 Rodrygo (Real Madrid – Spanyolország), 25 Pedro (Flamengo), 26 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Tite

SZERBIA KERETE

KAPUSOK: 1 Marko Dmitrovics (Sevilla – Spanyolország), 12 Predrag Rajkovics (Mallorca – Spanyolország), 23 Vanja Milinkovics-Szavics (Torino – Olaszország)

VÉDŐK: 2 Sztrahinja Pavlovics (RB Salzburg – Ausztria), 3 Sztrahinja Erakovics (Crvena zvezda), 4 Nikola Milenkovics (Fiorentina – Olaszország), 5 Milos Veljkovics (Werder Bremen – Németország), 13 Sztefan Mitrovics (Getafe – Spanyolország), 15 Szrdjan Babics (Almería – Spanyolország), 25 Filip Mladenovics (Legia Warszawa – Lengyelország).

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 6 Nemanja Makszimovics (Getafe – Spanyolország), 8 Nemanja Gudelj (Sevilla – Spanyolország), 14 Andrija Zsivkovics (PAOK – Görögország), 16 Szasa Lukics (Torino – Olaszország), 17 Filip Kosztics (Juventus – Olaszország), 19 Uros Racsics (Braga – Portugália), 20 Szergej Milinkovics-Szavics (Lazio – Olaszország), 22 Darko Lazovics (Hellas Verona – Olaszország), 24 Ivan Ilics (Hellas Verona – Olaszország), 26 Marko Grujics (FC Porto – Portugália)

TÁMADÓK: 7 Nemanja Radonjics (Torino – Olaszország), 9 Alekszandar Mitrovics (Fulham – Anglia), 10 Dusan Tadics (AFC Ajax – Hollandia), 11 Luka Jovics (Fiorentina – Olaszország), 18 Dusan Vlahovics (Juventus – Olaszország), 21 Filip Djuricsics (Sassuolo – Olaszország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Dragan Sztojkovics

