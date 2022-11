Mukli István kiváló zenész, közismert ember, aki a Dunaújvárosért – díj büszke tulajdonosa is. Amikor találkozunk mindig megállunk néhány szóra. Ezúttal egy nagyáruházban futottunk össze és persze sok más fontos dolog mellett a katari labdarúgó világbajnokság is téma volt.

Azt mondta, hogy nála az egyik esélyes Németország, pontosan idézve Gary Lineker elhíresült mondását, amely szerint: „A foci egyszerű játék, 22 férfi kergeti a labdát 90 percen keresztül, és a végén a németek nyernek.” István 24 éves koráig focizott, amit azért hagyott abba, mert akkor, 1965-ben zenészként Nyugat-Németországban kapott egy kihagyhatatlan szerződést. Azért ő is több vasat tart a tűzben, mert a németek mellett Brazíliát is a favoritok közé sorolja. Arra a felvetésemre, hogy a szaudiaktol kapott zakó után mit szól az argentínok teljesítményhez elmondta, nem ezt várta tőlük. Ameddig Messi a Barcelonában játszott (most a francia PSG-t erősíti – a szerk.), ő volt a kedvenc játékosa. Kicsit keserűen mondja azt, hogy már a Barcelona, és sajnos a Messi sem a régi.

A 2022-es katari FIFA-világbajnokság további hírei:

https://www.duol.hu/rovat/foci-vb-2022

Tippeljen ön is:

https://www.duol.hu/foci-vb-2022/2022/11/ki-nyeri-a-katari-2022-es-labdarugo-vilagbajnoksagot-szavazzon