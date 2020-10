Rend a lelke mindennek

A címben szereplő közmondás gyakran elhangzik a ház körüli teendők kapcsán.

Fontosságát mutatja az is, hogy egy komplett kötetet kiadtak ezzel a címmel, amelyben a rendrakás művészetét is elsajátíthatják az olvasók. A mondás fokozott értelmet nyer például akkor, ha vendégek érkeznek a házhoz. Ilyenkor mindenki szeretné a legjobb arcát mutatni, nemcsak a személyiségét illetően, de az otthon tekintetében is. Arról nem is beszélve, ha a várt vendég először érkezik hozzánk.

Eddigi tapasztalatom szerint kétféle embertípus létezik vendégváráskor: van, aki már napokkal korábban pontos beosztást csinál arról, hogy mikor és melyik helyiségben rak rendet, milyen sorrendben takarítja a szobákat és még azt is kikalkulálja, hogy mikor mossa ki az aktuális szennyest ahhoz, hogy az érkező vendégeket ne az éppen száradó ruhák látvány fogadja. Gondosan végrehajtott porszívózás, felmosás és portalanítás előzi meg a rokonok, barátok érkezését. Élére vasalják a legszebb asztalterítőt, akár még az ünnepi étkészletet is hadba állítják azért, hogy a vendégeket minél jobban lenyűgözzék. Természetesen még a konyharuhák is élükre hajtva fekszenek a konyhapulton.

Aztán persze azokról sem feledkezhetünk meg, akik ilyenkor is szeretik az utolsó pillanatra hagyni a teendőket. Ez általában azt eredményezi, hogy a vendégek érkezése előtti körülbelül 60 percet eszeveszett kapkodás övezi. Itt már nem az alaposság az elsődleges cél, sokkal inkább az, hogy a rendetlenséget minimálisra csökkentsék. Itt már nincs idő nagytakarításra és az ünnepi abrosz vasalására.

Általában az egyik leg­gyorsabb megoldás, hogy mindent, ami rendetlen látványt nyújt, bedobnak egy-egy szekrénybe, vagy eltesznek olyan helyiségekbe, ahová a vendégek még véletlenül sem teszik be a lábukat. Egy gyors mosogatás még talán belefér, és a fürdőszobára, mosdóra is muszáj időt szánni, mondván, hogy ha valahol, akkor legalább ezekben a helyiségekben legyen makulátlan tisztaság. Mire az utolsó fél pár zokni is eltűnik a padlóról, addigra már kopognak az ajtón.