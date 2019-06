Papírmúzeumunk iránt sokan érdeklődnek

„Az ország minden pontjából, sőt határainkon túlról is rendszeresen érkeznek csoportok a múzeumunkba” – mondta lapunknak Pelbárt Jenő, a Hamburger Látogatóközpont Magyar Papírmúzeumának igazgatója.

„Nem csak iskoláscsoportok, de egyetemisták, papíripari tanulók, mérnökök, szakemberek is érkeznek hozzánk azért, hogy megismerhessék a papírgyártás múltját és jelenét” – tette hozzá. A tegnapi délelőtt folyamán Budapestről érkezett két, negyedikes osztály a múzeumba. A gyerekek négy pedagógus kíséretében a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttan­nyelvű Általános Iskolából érkeztek. Fejes Anikó, a kirándulást szervező tanárnők egyike azt mondta, csak a Magyar Papírmúzeum miatt érkeztek Dunaújvárosba. A papírgyártás témaköre a negyedik évfolyamos tananyag részét képezi, ezért szerették volna, ha első kézből értesülnének a gyerekek a papír történetéről. Ehhez nyújtott segítséget a szakszerű tárlatvezetés, a tanulóknak, emellett lehetőségük volt saját kezűleg merített papírt is készíteni, amit ugyan nem azonnal (hiszen két nap száradási idő szükséges nekik) de meg is kapnak majd, hogy kézzel fogható emlékük maradjon a kirándulásról.