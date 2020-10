Mit csináljunk a gyermekkel a szünetben?

Már javában tart az őszi szünet. Ez az idei nevelési és tanítási év első hosszabb pihenője, november 2-ig van idő a feltöltődésre.

Máskor számtalan program közül válogathatott szülő és gyermek a szünetben, most azonban a vírus terjedése miatti elővigyázatosságból kevesebben vállalják be a szervezett programokon való részvételt. Bár az is igaz, hogy ugyanezen okok miatt idén a felhozatal sem kényezteti el a szünidei programot keresgélőket. De mivel minden rossz­ban van valami jó, így legalább „jobb híján” kikergeti a szabadba a gyerekeket. Most van lehetőség feltölteni a D-vitamin-raktárakat. Érdemes minél többet a szabadban lenni, a szabad játékon túl jó elfoglaltság, ha színes leveleket, terméseket gyűjtenek a gyerekek. Gesztenye, makk, dió, toboz vagy a vadnarancs mind jól mutat az étkezőasztalra elkészíthető kompozícióban, s ha birsalma is kerül közé, még különleges illata is lesz a gyerekkéz alkotta csend­életnek. A leveleket le lehet préselni, és később már szintén alapanyagként szolgálhatnak színes alkotáshoz felhasználva. Az interneten számos ötletből inspirálódhatunk, mi minden készíthető a természet kincseiből.

A gyönyörű őszi színek fotókért kiáltanak, és a gyerekeknek sem kell kétszer mondani, hogy a fotó kedvéért szórják a leveleket, vagy nyugodtan feküdjenek a levélkupac közepére. Az őszi témájú képekből remek emlék készülhet akár ajándékba is.

A kisfiam óvodájában azt kérték az óvó nénik a szülőktől, hogy a szünetben gyakoroljuk az önálló öltözködést a gyerekekkel. Hiszen a szülők kint várnak a hidegben, amíg bent a gyerekeket öltöztetik a pedagógusok. Minél hidegebb lesz kint, annál több lesz a ruha a gyerkőcökön. Így mindenkinek jobb lenne, ha a gyerekek tudnának segíteni az öltözködésben, sőt esetleg maguk, önállóan is megpróbálkoznának ezzel. Nagy segítséget jelent az ilyen önállóság, kevesebb fagyoskodást nekünk, szülőknek is.