Jószolgálati szépítkezés

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány működésére is rányomta a bélyegét a pandémiás helyzet. A Liget közi napköziotthon működését fel kellett függeszteni, de a nehézségből erényt kovácsoltak.

Dunaújváros

Ahogy a legtöbb intézményben, a Jószoliban is a home-office, a szabadságok és a munkaerő-átcsoportosítás jelentette a megoldást. Kecskés Rózsa igazgató úgy látta, itt a kiváló lehetőség, hogy a Bercsényi utcai bentlakásos otthon a korábbinál is otthonosabb legyen, nem mellesleg meg tudja őrizni a napköziben alkalmazottak munkahelyét is. Összefogtak a két intézményben dolgozók, és a gondozottakkal közösen láttak neki a csinosításnak. A kertet is szebbé tették, új növényeket telepítettek. Rendbe tették a sziklakertet, készül egy tündérkert is, amikben fa spatulákból készült bútorok lesznek. Katicabogarak, színes tornacipők, kaktuszok készültek, mégpedig úgy, hogy nagyobb kavicsokat festettek meg az ellátottakkal közösen.

Az épületen belül is csinosítottak, a foglalkoztatóba készült egy szép nagy fa papírból, az egyik ellátott által készített virágok damilon lógnak. Kialakítottak egy sarkot, ahol a zeneszerszámokat tartják, közösen zenélnek, énekelnek. „Olyan alkotó, fejlesztő munka folyt, ami lehetővé tette a zárlat alatt érzelmi kétségek között szenvedő ellátottak megnyitását az alkotás örömére. Nagyon nehéz nekik, hogy nem láthatják március óta a hozzátartozóikat, nem hagyhatják el az intézményt. A vágyuk az újra, szépre, az otthonra ebben az alkotó műhelyben tudott kibontakozni. Jó kollégákkal, jó csapatban, egy jó ötletadóval.”