Idén is látogatható a velencei növény- és talajvédelmi kiállítás a múzeumok éjszakáján

Európában is egyedülálló az a velencei növény- és talajvédelmi kiállítás, amely június 21-én, pénteken újra látogatható lesz a Fejér Megyei Kormányhivatal épületegyüttesében.

A kiállítás bemutatja többek között a növényvédelem „technikáját”: a különböző mezőgazdasági gépek, a kijuttatási módszerek fejlődését kezdetektől napjainkig. A valamikor igen drasztikus növényvédő szerek mintáit apró fiolákban állítják ki, a vitrinekben pedig szerény külsejű, ám roppant veszélyes kártevők, gyönyörű pillangók és bogarak láthatók. A növény- és talajvédelem nagyjainak arcképcsarnoka tekint le a mára már muzeális értéket képviselő talajvizsgáló gépsorra. A látogatók Magyarország genetikus talajtérképével is találkozhatnak, olvashatnak a legfontosabb talajtípusokról, sőt a kiállított monolitok révén testközelbe is kerülhetnek hozzájuk. Az érdeklődők megtapinthatják az egyes talajféléket, megismerkedhetnek a talajszelvények feltárásánál használatos eszközökkel, de „kézzel foghatók” a kiállításon hazánk termesztett növényeinek vetőmagvai is.

A kiállítás „A múzeumok éjszakáján” – június 21-én, pénteken – lesz látogatható. A megyei kormányhivatal szakemberei 18 és 22 óra között várnak minden érdeklődőt az egykori „növényvédő állomáson”, a Velence, Ország utca 23. szám alatt.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)