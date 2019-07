Harmincezer diák vállal munkát ebben a szezonban

Országosan nagyjából másfél millió általános és középiskolás diák számára kezdődött el a vakáció júniusban, de minden évben egyre többen vannak azok, akik nem (csak) pihenéssel és semmittevéssel töltik a nyarat.

Sokan vállalnak munkát, és a merítés már jóval nagyobb az árufeltöltő-hosztesz-pénztáros szent hármasánál. Kifejezetten népszerűek az animátori munkák, és a fesztiválokon is számos pozíciót tölthetnek be a diákok.

Az MTI tájékoztatása szerint a Pénzügyminisztérium 2019-ben is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, amelynek keretében 30 ezer diák kaphat munkát. A 3,6 milliárd forintból induló programban az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozások is támogatást kaphatnak a 16–25 év közötti diákok foglalkoztatására. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek. A program keretében a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százalékát térítik meg a munkáltatónak. Az önkormányzatok esetében százszázalékos a támogatás, amely legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hatórás időtartamra – ismertette Varga Mihály pénzügyminiszter.

Diákmunkát nemcsak azért érdemes vállalni, mert fedezhetők belőlük a nyári programok, hanem azért is, mert komoly referenciák lehetnek a későbbi, tanulmányokat követő álláskeresés alatt. Az sem ritka, hogy a diákok annyira jól érzik magukat egy diákmunka során, hogy felnőttként is az adott vállalatnál helyezkednek el mint főállású munkavállalók. Ez a cégeknek is egy áldásos állapot, hiszen már ismert embereket alkalmaznak újra, ezzel pedig a toborzásra szánt időt és energiát is megspórolják.

Nagy a forgalom a diákszövetkezetek háza táján is. Az országos méretű Meló-diák dunaújvárosi telephelyén 200-250 diákból áll az a bizonyos kemény mag, akik rendszeresen vállalnak munkát.

– A teljesítmény hullámzó, van, aki heti egy-két alkalommal tud csak dolgozni, mások szinte az összes szabadidejüket munkára fordítják – nyilatkozta lapunknak korábban Megyesi István, a Meló-diák szövetkezet junior-kirendeltségvezetője. A diákok rengeteg munka közül válogathatnak, dolgozhatnak vízparton, vendéglátásban, áruházban, gyártásban vagy akár idénymunkákat végezve a mezőgazdaság valamely területén. Ahogy a lehetőségek száma, úgy a bérezés mértéke is változik, de általánosságban elmondható, hogy nagyon ritkán vannak 1000 forint alatt az órabérek. Sőt, sok diák nem vállal munkát 1200 forint alatt, de a fizetés mértéke attól is függ, mennyi tapasztalatot vagy szaktudást igényel az aktuális feladatkör.