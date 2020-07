Felgyógyult, de újra pozitív lett a Covid tesztje

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.07.13. – 125. nap

Hatalmas a meleg, aki tud, az menekül a városból. Reggel a megszokottnál is kevesebben voltak az utcákon, szinte nincs forgalom. Jóval hamarabb kiértem a műterembe mint máskor, és ott sem volt nagy a mozgás. A hűtőt valaki telerakta görögdinnyével, úgyhogy ebédre hatalmas dinnyeszeleteket vágtunk magunknak. Akármilyen meleg van, sohasem fogom megérteni azokat, akik sört isznak még a dinnyéhez is.

A mai újságok egy Nápolyban élő nőröl írnak, aki már több hónapja felgyógyult a koronavírusból, és most újra pozitív lett a tesztje. A virológusok egyelőre keresik a magyarázatot, de lehetséges hogy a fertőzést másodszorra is meglehet kapni, ezért Nápoly polgármestere ismét mindenkit arra kér, hogy tartsa be a biztonsági szabályokat.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 13157, az elmúlt huszonnégy órában 169 az új fertőzött, közülük 94-en (55,6%) Lombardia régióban vannak.

768-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 65 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 12324-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 195106-an gyógyultak, közülük ma 178-an.

Az elhalálozottak száma 34967, közülük a mai napon 13-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 243230.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,1%-kal emelkedett.

Holnap kiderül hogy mi változik számunkra. Felvetődött annak a lehetősége hogy a rendkívüli állapot csak október végéig kerül meghosszabbításra. A diszkók holnap nyitnának, de úgy tünik hogy július végéig továbbra sem nyithatnak meg. A konditermeket, éttermeket sokkal szigorúbban fogják ellenőrizni, és jobban oda fognak figyelni a szájmaszk korrekt viselésére, mert egyre többen az állukon hordják a nagy meleg miatt.

Lombardiában július 15-től csak akkor lesz kötelező a szájmaszk viselése a szabadban, ha lehetetlen betartani a biztonsági távolságot. A zárt helyeken, és a tömegközlekedési eszközökön változatlanul kötelező marad.

Kacziba Andi