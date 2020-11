Dunaújvárosi lány, Horváth Lilla a jubileumi szépségverseny döntőjében

Idén a Gödöllői Királyi Kastély ad otthont a jubileumi 30. Miss Hungary 2020 szépségverseny döntőjének. A tini kategória döntőjében egy dunaújvároi szépség, Horváth Lilla szerepel, aki a Móricz Zsigmond Általános Iskola 8. osztályos tanulója.

Lilla bemutatkozása

– Dunaújvárosban élek a szüleimmel és a nővéremmel. Kéttannyelvű iskolába szeretnék tovább tanulni, mivel úgy gondolom, hogy a mai világban a nyelvismeret nagyon fontos. Szeretem az állatokat, a szenvedélyem a lovaglás. 3 lovam van akik nem csak a lovaim, hanem a legjobb barátaim is egyben. Azt hiszem, akkor vagyok leginkább önmagam amikor minden gondolatot eleresztve ülhetek a lovaim hátán, egy szép nyári délután. A testvérem szerint én vagyok az a lány, aki elcsaklizza a legjobb ruháit, anyukám szerint elsőrangúan tudok alkudozni porszívózásról, de a csokis-meggyes piskótámmal mindenkit leveszek a lábáról. Apukámnál főként komoly sikert aratok. Örömmel indultam a Miss Tini Hungary választáson, mert nyitott vagyok az új kihívásokra.

A rendezvény, az eredeti tervek szerint 2020. december 12-én lesz megtartva, ha a pandémiás helyzet ezt lehetővé teszi.

A rendezvényen meghatározó lesz az évfordulót jelző 30-as szám: Hazánk legrégebbi szépségversenyén 30 hölgy mutatkozik be – tini és felnőtt kategóriában – és nagy létszámú, szakemberekből és támogatókból álló zsűri dönt arról, kinek a fejére kerüljön a két királynői korona, kik képviselhetik hazánkat a Miss Hungary szépségkirálynőjeként a nemzetközi porondon.

A rangos megmérettetésen a korábbi hagyományos elemek mellett idén jelentős arculatváltás is történik, visszafogott, elegáns rendezvényt kíván megvalósítani a rendezvény szervező csapata. A verseny nagy hangsúlyt helyez a női szépség, a nőiesség bemutatására, de mindezt a nemzeti értékekkel ötvözve, hogy illeszkedjék a helyszínhez, a Gödöllői Királyi Kastélyhoz. Mindez egyfajta időutazáson keresztül jelenik meg, kiemelve az életmód, az egészség és a természetvédelmének a fontosságát. Ezen fő gondolatok mentén szeretnének olyan üzeneteket eljuttatni a nőkhöz, amiket a mindennapokban egyaránt hasznosítani tudnak a fiatalabb és az idősebb generáció képviselői is. A verseny során Erzsébet királyné világa összekapcsolódik a modern digitális világgal, mely most egyre nagyobb szerepet kap a jelenlegi helyzetben.

A felnőtt döntősök estélyi ruháit Czédly Mónika és csapata, a D’Élia szalon készíti, a kollekciót Erzsébet királyné ruhái inspirálták, míg a tinik estélyi ruháit Szentirmai Martha tervezi a Millaas kollekciójából.

A szervezők mindent megtesznek, hogy a hölgyek valóban királynőnek érezzék magukat. Október közepén a kastélyban Erzsébet királyné eredeti ruháinak rekonstrukcióiban két napon keresztül fotózták a döntősöket. Összeszokott stáb és a kastély segítőkész dolgozói is mindent megtettek azért, hogy a döntős lányok egy hétvégén át belekóstolhassanak és megszeressék a királynői ruhák és a kastély hangulatát.

A döntő programjában is helyt kap Gödöllő. A D’Élia Szalon, azaz Czédly Mónika Sissi korhű ruháinak bemutatója mellett Kézér Gabriella a Gödöllő Táncszínházzal egy táncjátékot állít színpadra erre az alkalomra, de színpadra lép a a crossover zenei irányzatot képviselő háromtagú, csodálatos hölgyekből álló Glória Singers és Erdőhegyi Brigitta is a tervek szerint.

– Gödöllőn nagy szeretettel fogadtak bennünket, és nagy öröm számunkra, hogy az önkormányzat és a kastély is támogatja az elképzeléseinket. A Miss Hungary 2020 döntője a tervek szerint a közönség számára nyitott rendezvény lesz, a biztonsági szabályok és előírások betartása mellett. Szeretnénk ha minél többen eljönnének, és megnéznék a Gödöllői Királyi Kastélyt és a Díszteremben Erzsébet királyné koronázási ruhájának rekonstrukcióját, illetve a koronázási ékszerek hiteles másolatait is. Biztonságos, színvonalas rendezvényre készülünk. Bízunk benne, hogy olyan esemény lesz a 30. Miss Hungary Gála, amely jó hírét viszi Gödöllő városának, a Gödöllői Királyi Kastélynak és persze a Miss Hungary versenyének is. – tette hozzá az esemény lebonyolítását vállaló szervező.