Csak elővigyázatosan és fokozatosan tegyük

A koronavírus miatt idén nagyon sokan hosszú hetekig alig mentek szabad levegőre, így kevesebb napfény érte a bőrüket, nincsenek felkészülve a napozásra, hamarabb leéghetnek.

A napozás megkezdésekor egyébként is minden évben a fokozatosság a legfontosabb, hiszen pár nap alatt nem lehet lebarnulni.

A napsütés alapesetben is sokkal jobban károsítja a bőrt, mint néhány évtizeddel ezelőtt, hiszen az emberi tevékenység miatt elvékonyodott ózonréteg kevésbé szűri meg a káros UV-A és UV-B sugárzásokat. Idén speciális helyzetet okoz, hogy a legtöbb ember a megszokottnál jóval több időt töltött a négy fal között az elmúlt hetekben.

Mivel kevesebb napfény érte a bőrüket, az kevésbé készült fel a nyári időszakra, az emberek nem szerezték meg az alapszínt, amely már áprilistól elérhető, és megalapozhatja a nyári időszak intenzív napozásait. A legfontosabb, hogy mindenki tisztában legyen a saját bőre tulajdonságaival és képességeivel. Az utóbbi években egyre divatosabb lett a barna bőr, de a világos bőrűek többnyire nem tudnak jól lebarnulni, ők egyszerűen vörösödnek és leégnek – hívta fel a figyelmet Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika klinikai szakorvosa a ma.hu-n.

A világos bőrűeknek a napozást most a kora délelőtti vagy a késő délutáni órákban érdemes elkezdeniük, amikor jóval alacsonyabb az UV-sugárzás. A megfelelő napozókrémek használata mellett érdemes a fejet is kalappal védeni. E tekintetben a karimás kalapok bizonyulnak a legjobb választásnak. A baseballsapka nem ajánlott, a fül, a tarkó, fordított viselés esetén a homlok is leéghet. Javasolt ugyanakkor a megfelelő védelemmel ellátott napszemüveg is. Leégni nem érdemes, mert a bőr „nem felejt”, a hólyagos nap­égéseket „megjegyzi”, ezek pedig szoros összefüggésben vannak a későbbi bőrdaganatok kialakulásával. Egy nap alatt amúgy sem lehet lebarnulni.