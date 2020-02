Az idei évben is szikráznak a „Villámok”

Hosszú évek szisztematikus munkájának köszönhetően kettő csapattal vágott neki a 2019/2020-as bajnoki évadnak a DUE-DSE kosárlabdaszakosztálya, a Villámok.

A Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesülete (DUE DSE) jelenleg négy szakosztállyal – asztalitenisz, floorball, futsal, kosárlabda – rendelkezik. A kvartettből talán a kosárlabda kapja a legkevesebb figyelmet, holott Nagy Roland, aki szakosztályvezető és vezetőedző is egyben, hosszú évek kitartó, áldozatos munkájával igazi kosárlabda-kultúrát alakított ki az intézmény berkein belül. Az alábbiakból kiderül, hogyan vitézkednek a DUE DSE Villámok a „Kárpát-medencei NBA-ben”.

A jelenlegi 2019/2020-as bajnoki évadban, a DUE DSE kettő teljes értékű és egy szerveződő csapattal rendelkezik. A felnőtt női együttes mellett, egy U 18-as fiú, valamint egy jelenleg formálódó 2008-2009-es születésű fiatalokból álló gárdája van a Villámoknak.

– A fiú együttes jelenleg két bajnokságban szerepel, a regionális illetve a Pest megyei bajnokságban. A felnőtt női csapat, amely 2018-ban, tíz év kihagyás után alakult újjá, a Fejér megyei bajnokságban szerepel. Emellett december óta szerveződik a 2008-2009-es születésű fiatalok csapata.

Az együttesek közül a női csapat, valamint a kicsik heti két edzéssel készülnek, amelyeket a Campus Arénában tartanak. A terem túlzsúfoltsága miatt azonban a fiúcsapat heti ötször tréningezik a Széchenyi István Gimnázium tornatermében, csak a bajnoki találkozókat tudják az alma mater csarnokában játszani.

„Ahova más jegyet vesz, mi ott játszunk”

A 2019/2020-as bajnoki évadban, a női csapat, ahogyan tavaly is a „Fejér megyei bajnokságnak” csúfolt, regionális ligában szerepel, ahol két székesfehérvári és a DUE DSE Fakéz együttese mellett, a Siófok, a Veszprém és az Oroszlány gárdája szerepel. A lányok első évükben ugyan bronzéremmel zártak, az idei szezonban azonban nehezebb dolguk lesz.

– A lányoknál a Veszprém és az Oroszlány is jól erősített, emellett a Dávid Kornél Kosársuli együttese az új belépő. Eddig egy mérkőzést játszottunk a Veszprém ellen, ahol vereséget szenvedtünk. Tőlük a harmadik hely után, a final fourba kerülést mindenképp várom, de az éremszerzést bravúrnak tartanám.

A fiúknál a bajnokság felépítését tekintve hasonló a helyzet, mint a hölgyeknél. A Pest megyei bajnokságban tizenegy együttesből, mindössze négy ténylegesen Pest megyei, a többi pedig másik régióból csatlakozott. Itt jelenleg tíz mérkőzés után a negyedik helyen áll a dunaújvárosi egylet. A regionális kiírás, ahogy Nagy Roland fogalmaz „más kávéház”.

– Ebben a bajnokságban A illetve B csoport van. Mindkét csoport hat-hat együttesből áll. Eddig a B-ben szerepeltünk, ahol minden mérkőzésünket megnyerve feljutottunk az A-ba. Ez hatalmas siker a szakosztály életében, így olyan NB I-es felnőttklubok utánpótláscsapatai ellen játszhatunk, mint például a Paks vagy a Pécs, ahol külföldi szakemberek segítségével külföldi játékosok is pattogtatnak. Olyan körbe kerültünk, hogy ahová mások jegyet vesznek, mi ott játszunk. Természetesen ez más liga, jóval erősebbek az ellenfelek is, de a vereségek ellenére is élvezzük, hogy abban a ligában szerepelhetünk, amelyről eddig csak álmodoztunk.

Munka, munka, munka

A jelenlegi mondhatni kegyelmi állapot, azonban nem jött könnyen, hosszú évek alatt sikerült jól működő, városi szinten széles tömegbázissal rendelkező szakosztályt létrehozni, amely tudatos tervezés eredménye.

– Jómagam kilenc éve vagyok az egyetemen. Az U 18-as csapat öt-hat éve létezik, de a jelenlegi mag három éve tekinthető állandónak. Úgy gondolom, az elmúlt három évben folyamatosan fejlődtünk, ezt jól mutatják az eredményeink is, elég csak az A csoportba jutásra gondolni. Ez valahol visszaigazolás is, hiszen ha évről évre ilyen típusú fejlődésben vagyunk, jó munkát végzünk.