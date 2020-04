Háromhetes képzés azoknak, akik megismernék a techvilágot

Ingyenes kurzust indít a Green Fox Academy azoknak, akik tanulással töltenék a koronavírus miatt felszabadult idejüket, és szívesen elkészítenék első saját webalkalmazásukat. A háromhetes képzésre azokat is várják, akik már régóta bele akarnak kóstolni a tech világába, vagy akár egy ideje karrierváltáson is gondolkodnak, de előbb kipróbálnák magukat, mennyire való nekik egy úgynevezett bootcampképzés.

Március 11. óta hivatalosan is vészhelyzet van az országban, a koronavírus miatt kialakult körülmények sokakban keltenek szorongást. A járvány lassítása érdekében hozott intézkedések miatt egyre többen nem tudják folytatni a munkájukat, ami még jobban megnehezíti ezt az időszakot. A szakemberek szerint a szorongás oldásában segíthet, ha kellemes dolgokra koncentrálunk, és legalább időszakosan lefoglaljuk magunkat, erre kínálnak jó alternatívát a különböző önfejlesztő programok. A junior programozó képzéseket nyújtó Green Fox Academy folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy hogyan tudja a szakértelmét az emberek segítségére fordítani a járvány ideje alatt, a többi között ezért döntött úgy, hogy ingyenes online képzést ajánl fel azoknak, akik nem tudják folytatni a munkájukat, vagy az otthoni munkavégzés mellett belefér a hétköznapjukba pár óra tanulás.

Már második hete online zajlik a képzés

A különböző szakmai hátterű emberek átképzésével foglalkozó iskola – habár nem hivatalos oktatási intézmény, így a szabályozás nem vonatkozik rá – hisz a social distancing erejében, ezért két hete a tanteremből átköltözött a virtuális térbe. Az átállást alapos tervezés előzte meg, egy-két apróbb nehézségtől eltekintve a nyolc budapesti és prágai csoport képzése zavartalanul állt át online platformra.

„Hiszek abban, hogy az online átállás sikere kevésbé a használt eszközökön, sokkal inkább azon múlik, hogy a tananyag mennyire alkalmas online tanításra” – mondta el Kökény Tamás, a bootcamp vezető mentora. A Green Fox Academynél ez adott volt: blended classroom módszertan szerint tanítanak, amiben keverednek a hagyományos tantermi oktatási módszerek a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel. A képzés során videós tananyagokat használnak, amiket a hallgatóknak önállóan, otthon kell feldolgozniuk. „Ami újdonság, hogy a mentoraink által támogatott önálló és csoportmunka most online térben, adott esetben chatszobákban zajlik, de az első két hét tanulsága és a hallgatók visszajelzése szerint ebben a formátumban is nagyon jól működik a közös munka” – jegyezte meg Kökény Tamás.

Online ­kurzus: a tanteremből átköltözött az oktatás a virtuális térbe

Hetente indul új kurzus

Az átállás sikerein felbuzdulva a programozóiskola március 30-án indította el ingyenes online képzését, amit hetente újabb csoport követ április végéig. A kurzus 3 hetes lesz, az órák minden hétköznap délután 3 és 7 között zajlanak majd. „Szeretnénk a lehető legszemélyesebb légkört megteremteni, amit az online tér enged, hiszen a képzéseinknek a mentorokkal és csapattagokkal kialakult erős kapcsolat az egyik erőssége. Ezért egy webináriumtól eltérően a videós tananyagok mellett a mentoraink is együtt dolgoznak majd a résztvevőkkel” – hangsúlyozta Gyulavári Ádám, a Green Fox online képzést vezető mentora.

Az átállás nemcsak az eszközökön, hanem a tananyagon is múlik

Az iskola minél szélesebb kör számára szeretné elérhetővé tenni a lehetőséget, ezért a jelentkezőknek mindössze egy egyszerű űrlapot kell kitölteniük a Green Fox Academy weboldalán. A csatlakozáshoz pedig csupán egy laptopra, stabil internetkapcsolatra, a tananyag feldolgozásához pedig középfokú angol nyelvtudásra van szükség. „Úgy látjuk, hogy a programozói tudás még jobban felértékelődik, így amellett, hogy a képzés jó lehetőség a önfejlesztésre, akár egy új karriert is megalapozhat azoknak, akik váltásra kényszerülnek. Bízunk benne, hogy sokaknak segíthetünk ezzel a kezdeményezéssel, ezért a helyek számát sem korlátoztuk, a lehetőségeinkhez mérten az érdeklődésnek megfelelő erőforrást biztosítunk a programhoz” – mondta el Gyulavári Ádám.

Elébe menve a munkaerőpiaci trendeknek

A Green Fox Academy, Magyarország első négy hónapos bootcampje, a munkaerőpiaci igényekre válaszolva öt éve kezdte el a junior programozók képzését, ma pedig már két lokáción, Budapest mellett Prágában zajlik az oktatás. Ez év márciusáig már több mint 860 hallgató iratkozott be csak Magyarországon. A végzetteket az elhelyezésben is segítik, már több mint 90 partnercéggel működtek együtt. Az oktatott tananyagot is folyamatosan a vállalatok igényeihez igazítják, a többi között ennek a belső minőségbiztosítási mechanizmusnak köszönhetően a végzett hallgatók 91 százaléka helyezkedett el IT területen.