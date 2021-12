– Biztos, bevált recept nincsen, a veszteség a mindennapi élet része, ki kell fejezni, meg kell élni a vele járó érzéseket, fájdalmat. Lehet szakaszokról beszélni, de ez nem törvényszerű. Akinek a hozzátartozója beteg, abban az esetben van idő felkészülni az elengedésére, ez az úgynevezett „anticipációs gyász”. Persze van, amikor nem lehet felkészülni a veszteségre, ilyenkor beszélhetünk egyfajta „tagadásról”, amikor a történések szinte sokkolják az illetőt. Ezt követi a kontrollált szakasz, amikor a temetés körüli teendőkre készülünk, majd maga a temetés. A tudatosulás és a szembenézés után történhet még egy nagy lelki „megborulás”, ebbe ilyenkor rendesen bele lehet süllyedni. Jelentkezhetnek vizuális, akusztikus hallucinációk az elhunyttal kapcsolatban – ez a gyász normális része. A valóság furcsa érzékelése (derealizáció), mintha nem is az én testemmel történnének az események (deperszonalizáció), ilyen típusú tapasztalatok is felbukkanhatnak. A gyász ideje alatt lehetnek pszichoszomatikus tünetek is, de ezek mondhatni normális kísérői a folyamatnak. Akkor van probléma, ha valamelyik tünet állandósul. Ha a folyamat egy bizonyos szinten megreked, vagy annak valamely fázisában benne ragadunk, akkor érdemes szakemberhez fordulni. (Erre nálunk felnőtt és gyermek tekintetében is van lehetőség az Egészségfejlesztési Irodában.)

Segítség nélkül könnyen belesüppedhetünk a gyászba