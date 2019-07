Ha emlékezetem nem csal, akkor nem is olyan régen Szlovákia tett panaszt az Európai Uniónál, hogy az úgynevezett nyugatiak, másodrendű árut szállítanak a volt szocialista országokba.

A szlovák panasz bebizonyosodott, de hogy történt-e változás az ügyben, azt még nem tudni. Ez csak azért jutott eszembe, mert egyre többet érzem azt, hogy a volt szocialista államokat, például a Visegrádi Négyeket másodrendűnek tekintik ma a gazdag nyugaton.

A szlovákoknak már feltűnt, léptek is az EU felé

Ez nemcsak azért zavar, mert én is visegrádi vagyok, hanem azért is mert a sportszerűség elve nem ezt kívánja, arról nem is beszélve, hogy a történelem során kiderült, erre keletre sem alávaló népek élnek. Egy szó, mint száz. Személy szerint, kimondottan sért, ahogy a nyugat-európai multik bánnak a magyar állampolgárokkal. Nem akarom túlragozni a dolgot, de kíváncsi lennék arra, hogy Bécsben, de bármelyik osztrák városban szombat délelőtt egy komoly, nagy üzletben egy pénztár működne, és hosszú sorok kígyóznának azért, hogy ne is olyan keveset fizethessünk. Arra is kíváncsi lennék, hogy megengednék-e a Lajtán túl, hogy egy alkalmazott egyszer hentes, egyszer csemegepultos, egyszer árufeltöltő, egyszer pénztáros.

Azt viszont végképp nem tudom elképzelni – maradjunk Ausztriánál –, hogy olyan debrecenit, virslit, párizsit tegyenek ki a pultba, amit a jó érzésű eladó szégyell, és nem ajánl senkinek.

Nem akarok hangulatot szítani, de ne hagyjuk magunkat, kerüljük ezeket az üzleteket, a nekünk szánt árukat adják el a müncheni sörfesztiválon.