Tíz perc alatt eldőlt, negyedszer nyert a DAB a Titánok ellen

A Hokiklub Budapest elleni pénteki fölényes győzelem után vasárnap este megyei rangadót játszottak a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói a Fehérvári Titánok otthonában. A remek kezdésnek köszönhetően, ismét magabiztos DAB győzelem született.

A dunaújvárosi együttes pénteken gólzáporos sikert aratott a Hokiklub Budapest otthonában, a fehérváriak pedig hosszabbításban nyertek az Erste Liga másodikja, a Ferencváros ellen. A vendégek dolgát nehezítette, hogy Hruby és Somogyi játékára ezúttal sem számíthattak.

Fantasztikusan kezdték a találkozót az újvárosiak, ugyan a Titánoknak is voltak lehetőségeik az elején, de az Acélbikák kiváló helyzetkihasználással tíz perc alatt három gólt lőttek Usnik kapujába. A pénteken is duplázó Azari az ötödik és a hetedik percben volt eredményes, majd a nyolcadikban Silló is betalált. A folytatásban szintén a dunaújvárosiak domináltak, nem vettek vissza a lendületből, rendre helyzetbe kerültek és a kipattanó, lecsorgó korongokat is szinte mind ők szerezték meg, de az első harmad végégig már nem tudtak újabb gólt szerezni.

A második húsz percet magasabb fordulatszámon kezdték a hazaiak, ezért Hughsonnak is többször akadt dolga, s bizony nem egy nagy ziccert hagytak ki a fehérváriak, vagy mondhatjuk úgy is, a DAB védelme és hálóőre közös erővel minden kísérletet meghiúsított. Aztán ahogyan lenni szokott, egy nagy hazai védelmi hiba után sikerült korongot szerezni, amit Dansereau köszönt szépen és gólra váltott a 27. percben. Nem sokkal utána ismét a DAB kapuja került veszélybe, de a nagy kavarodás végén nem született gól. Azonban a meccs első (!) kiállításai igen, az azt követő lökdösődés és kakaskodás után Mazurek 2+2, míg Mihály 2 percet kapott. Az emberelőnnyel sem tudtak élni a Titánok, így egy pillanatra akkor ijedtünk meg, amikor a megpattanó korong fejen csapta Lendákot, akit le kellett kísérni a jégről. Aztán újabb balszerencse, megint a rosszul pattanó korong találta el Hüffner fejét. A 35. percben Mazureket testre ütés miatt ültették a büntetőpadra, a Titánok pedig ezt már kihasználták és Dézsi megszerezte a becsületgóljukat. Utána kétszer is a DAB került emberelőnybe, de ezekből nem sikerült újabb találatot szerezni.

A záró felvonás elején kettős emberhátrányba került a DAB, Madácsi megpattanó lövését pedig nem védhette Hughson a 45. percben. A gól után is maradt még a szimpla előny másfél percre, de azt már kivédekezték a fiúk. A Fehérvár próbált rohamozni, hátha sikerül gyorsan újabb gólt szerezni, azonban az 50. percben Dansereu bombázott a kapuba emberelőnyből, ezzel lehűtve a fehérvári reményeket.

Az Acélbikák karácsonykor sem pihennek, december 26-án 18 órától az Újpestet fogadják.

A vasárnapi mérkőzés jegyzőkönyve