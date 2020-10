Terepmenők Földváron

A futás, terepfutás híveinek ezúttal nem kell messze kirándulniuk egy izgalmasnak ígérkező, minőségi őszi versenyért. November 8-án, azaz jövő héten vasárnap első alkalommal jelentkezik a Feldwar Trail, amely nem meglepő módon Dunaföldváron és környékén kanyarog majd.

Bár a Feldwar Trail most debütál, a főszervező Nagy Péterhez (dunamentifutok.hu) olyan népszerű versenyek kötődnek, mint a húsvéti Bölcskei Kikelet, vagy a solt-révbérpusztai Pusztafutás.

– Gyermekkoromban édesapámmal gyakran jártunk ki futni a szabadba, ám ebben még nem volt semmi tudatosság. 2014-ben határoztam el, hogy elindulok a paksi Atomfutáson, amely rá egy évre hatalmas élményt jelentett. A futás a mindennapjaim része lett. Bölcskén élek, Solton dolgozom, előfordul, hogy futva teszem meg a két település közti távolságot. Remek edzés! A Feldwar Trail-t már bő egy éve meghirdettük, hogy a futósport szerelmesei előre tervezhessenek. Hat távon vártuk, várjuk a nevezéseket – ovis (660 m), sulis (1150 m), 23,4 kilométer, 17 kilométer, 10,2 kilométer, 5,6 kilométer. A versenyközpont a várudvarban található Ispánházban lesz. Zuhanyozni pedig a vár alatt található Dunaföldvári Strand- és Gyógyfürdőben lehet.

A fürdő vezetőségének nagylelkű támogatásával ugyanis minden felnőtt nevező kap egy napijegyet a fürdőbe. Úgyhogy a fáradt izmokat futás után kicsit el lehet lazítani – adott gyors­jelentést érdeklődésünkre a legfontosabb információkról Nagy Péter, akit a szervezés financiális hátteréről is kérdeztünk.

– Nagyobb versenyek estében már talán hazánkban is van egy kiemelt szponzor, ám a Feldwar Trail főként helyi vállalkozások, közösségek, civil szervezetek felajánlására támaszkodik. Itt nem pénzbeni adományról van szó, hanem kedvezményekről, szervezési-lebonyolítási segítségről, önkéntesmunkáról. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki mellénk állt – tette hozzá lapunknak.

Nagy Péter tervei szerint a jövő hét vasárnapi terepverseny után december 6-án is számít a futókra, mégpedig Bölcskén.

– Az adventi jótékonysági futás nem egy klasszikus verseny, hiszen nem lesz időmérés, sem eredményhirdetés. A központi helyszín a bölcskei pincefalu. Nincs előre kijelölt útvonal, a résztvevők kapnak egy térképet, amelyen ott lesznek az ellenőrzőpontok. Hogy e pontokat ki, milyen sorrendben teljesíti, azt kedve szerint dönti el. E kis futómókát tavaly rendeztük meg először és remek hangulatban zajlott.

A szervező maga is rendszeresen áll rajthoz különböző seregszemléken aszfalton és terepen is. Mint lapunknak kifejtette, a szekszárdi borvidék félmaraton és a már említett paksi Atomfutás is közel áll szívéhez, ám mindig keresi az új élményeket is. Legutóbb október elején rajthoz állt a Keszthelyi-hegységben rendezett Vadlán Ultra Trail 50 kilométeres távján is. Itt érdemes megemlíteni, hogy a rajtlista szerint a dunaföldvári mezőnyben ott lesz a Vadlán 108 kilométeres – az idei futószezonban ez volt az ország leghosszabb terepultrája – távjának idei győztese, a pécsi Dittrich András is.

Nagy Péter kiemelte, aki szeretne ott lenni a november 8-ai rajton, az sprintelhet a jelentkezéssel, ugyanis már csak korlátozott számban lehet regisztrálni a Feldwar Trail-re. Bővebb információ a www.dunamentifutok.hu honlapon.