Szenzációs fordítás után ismét Magyar Kupa-győztes a csapat!

Pazar játékkal győzte le a Ferencvárost a BENU Magyar Kupa elődöntőjében hétfőn este a DUE-Maarsk Graphics vízilabda-együttese, így kedden este a tavalyi finálé ismétlődhetett meg, ahol a címvédő dunaújvárosiak az UVSE ellen játszottak, és ismét nyertek!

A hétfői elődöntők után az UVSE a BVSC-t, a Dunaújváros pedig a Ferencvárost győzte le magabiztosan. A DUE-Maarsk a harmadik negyed után már 6–1-re vezetett, fantasztikusan működött a védekezés, illetve a támadás is, a vége 9–5-ös sima győzelem lett.

A Fradi elleni siker után Ziegler Diána azt mondta, nagyon örült neki, hogy védekezésben nagyon keveset hibáztak, kiválóan végre tudták hajtani azt, amit a szakmai stáb eltervezett, amit gyakoroltak. – Ez a védekezés nagy támaszt adott a támadásokhoz, igazi csapatmunka volt, mindenki bevállalta a lövéseket, ha kellett, akkor a kiállításokat is. Nagyon furcsa, hogy ilyen közel van egymáshoz a két kupadöntő, hiszen nemrég volt december, amikor megnyertük az előzőt. Nagyon jó, hogy ismét ott vagyunk a fináléban, és természetesen most sem szeretnénk alább adni – fogalmazott.

– Most volt idő felkészülni az FTC ellen, mindig van egy elképzelés arról, amit szeretnénk, hogy a meccs során működjön. Most ez teljesen sikerült, ami nagyon ritka. Az első három negyedben egy gólon tudtuk tartani ezt a nagyon gyors ellenfelet. Szépen építettük fel az eredményt, hogy a végén ne kelljen izgulnunk. Először csak a Fradival foglalkoztunk, utána egy éjszakánk maradt a taktikázásra az UVSE ellen. Mindkét csapat változott bizonyos posztokon az előző szezonhoz képest, nem hiszem, hogy a tavalyi meccsnek bármi jelentősége van. Viszont azt mindenki tudja, hogy kimagasló teljesítmény kell a győzelemhez – mondta Mihók Attila a mérkőzés előtt.

A tavalyi kupafináléban büntetőkkel a DUE-Maarsk együttese nyert, és öt év után taszította le a trónról az UVSE gárdáját.

UVSE – DUE-MAARSK 6–7 (3–0, 1–4, 1–2, 1–1)

UVSE: Gangl – Parkes 2, Szücs, Keszthelyi 2, Baksa, Faragó 1, Rybanska. Csere: Aubéli, Antal, Szegedi 1, Dávid, Peresztegi, Nagy. Vezetőedző: Benczur Márton.

DUE-Maarsk: Magyari – Gurisatti 1, Mahieu 1, Horváth, Garda 3, Ziegler, Szellák. Csere: Sajben V. (kapus), Sajben N., Szilágyi 1, Szabó, Mucsy 1, Brezovszki, Huszti V. Vezetőedző: Mihók Attila. Gól emberelőnyből: 2/9, illetve 3/11. Gól ötméteresből: 1/1, illetve 1/1.

Az első negyedben ezúttal nem a dunaújvárosi elképzelések szerint történtek a dolgok. Parkes kétszer centerből, Keszthelyi pedig előnyből volt eredményes, amíg a túloldalon Gangl minden kísérletet hárítani tudott. Könnyű dolga volt, főleg, ha nem voltak jól előkészítve a lövések, ráadásul a válogatottból is jól ismer több dunaújvárosit, így tudta, mire számíthat tőlük.

A folytatásban aztán megtört a jég, Mahieu emberelőnyből végre betalált két perc után. Gurisatti egy megúszás után még a blokkba lőtte a labdát, de aztán Garda villant meg, és bombázott a hálóba távolról, majd pedig három perccel a vége előtt Mucsy ismét fórból lőtt gólt – gyorsan sikerült ledolgozni a hátrányunkat. Keszthelyi azonban büntetőből viszszaszerezte a vezetést, szerencsére Szilágyi szélről egalizált.

A térfélcsere után a küzdelem dominált, sajnos több helyzetünk kimaradt, sőt, kettős emberelőnyből sem sikerült betalálni. Azonban hátul extrát védekezett a csapat, így nem is kapott gólt. Aztán két perccel a harmadik negyed vége előtt Garda gondolt egyet, és elképesztő nagy gólt ragasztott az újpesti kapuba távolról, amivel a meccs során először sikerült vezetni. Egy kontra után kettővel is mehettünk volna, ám Gurisatti a kapufát találta telibe, ráadásul a visszaúszásnál kiállították, a centerben üresen maradt Faragó meg egyenlített.

Az utolsó percben kiharcoltunk egy ötméterest, amit Garda éppen átjuttatott a gólvonalon (5–6). Az utolsó nyolc perc elején Szilágyi bravúros labdaszerzése után Gurisatti került ajtó- ablak helyzetbe, először a kapufát találta telibe, de a kipattanót már a hálóba vágta. A folytatásban továbbra is kimagaslóan védekeztek a dunaújvárosiak, az UVSE sztárjai sokszor lövésig sem jutottak, Szilágyi újabb labdát csent el, ami után Horváth kapufát lőtt. Ahogy fogyott az idő, az Újpestnek egyre sürgetőbbé váltak a támadások, amik rendre eredménytelenek voltak. Két és fél perccel a vége előtt Szilágyi eldönthette volna a mecscset, de előnyből leadott lövését Gangl megfogta. Azonban Magyari is a legjobbkor védett ziccert, a támadóidő leteltéig elhúzott támadások után Szegedi húsz másodperccel a lefújás előtt már csak szépíteni tudott, így Mihók Attila és az egész szakmai stáb ugorhatott be a medencébe ünnepelni ezt a fantasztikus sikert. Nyolc hónap alatt kétszer is Magyar Kupát tudott nyerni az együttes, ez pedig nagyon jó előjel a bajnokság előtt!