Ragyogó játék és egy értékes bajnoki pont Debrecenből

Mindenki tudta a kézilabda hívei között, hogy a szerdai DVSC – D. Kohász női NB I-es mérkőzésnek reális esélyese a hazai, debreceni együttes. Pláne úgy, hogy a találkozót a debreceni Hódos Sportcsarnokban rendezték.

A hajdúságiak váratlan bravúrokkal szerepeltek eddig: döntetlen a Fradi ellen, az Érd, a Vác legyőzése… De ahogy György László, a dunaújvárosi vezetőedző nyilatkozta: „kemény, koncentrált, fegyelmezett játékkal szorossá tudjuk tenni majd a mérkőzést.”

DVSC Schaeffler – DKKA 24–24 (15–13)

Dunaújváros: Csapó (Stojak) – Jovovity, Triscsuk, Mihály 1, Cavlovic 1, Szalai 6, Grosch 1, Sirián 1, Szekerczés 9, Bouti 4, Molnár 1. Edző: György László.

Így is történt a mérkőzés elején. Bouti, Szekerczés, Szalai válaszoltak a hazai gólgyártóknak, Kovács Annának és Despotovicnek (8–7). A debreceni csapat igyekezete, az, hogy elszakadjon a Kohásztól, nem sikerült. Szalai és Szekerczés mellé felzárkózott Cavlovic, Mihály is góljával. Rendkívül idegessé vált a hazai edző, Köstner Vilmos. A játékvezetők kétperces kiállítással igyekeztek a mestert lecsöndesíteni. Természetesen ez a jelenet csak a hazaiakat érdekelte, a Kohász szándékában pedig az szerepelt, hogy továbbra is szorosan kövesse eredményben a Debrecen csapatát. Elégedettek lehettünk az első félidő végeredményével, a 15–13-mal. A nagy kérdést az jelentette, hogy miképp tudja majd a második félidőben is tartani a lépést a Dunaújvárosi Kohász a DVSC-vel.

Nos, képes volt rá a dunaújvárosi csapat. A második játékrészben sem tudott komoly előnyt szerezni a Debrecen. Sőt, Molnár ki is egyenlített a 41. percben. Ettől kezdve már a hazaiak számára volt idegesítő a helyzet. Sirián megszerezte a vezetést, de Kovács Anna kiegyenlített. Viszont a mérkőzés hőse, Szekerczés Luca a drámai küzdelemben háromszor is vezetéshez juttatta csapatát, ám az utolsó percben Bulath egy hetessel kiegyenlített. Örömmel mondhatjuk, hogy a 24–24-es eredmény pazar teljesítmény.