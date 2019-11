Óriási akarattal dolgozták le a hétgólos hátrányukat

Nem sűrűn látott mérkőzésen veszített büntetőkkel a világliga-sorozat európai selejtezőjének első mérkőzésén a magyar női vízilabda-válogatott a világbajnoki ezüstérmes spanyolok ellen idegenben kedden este.

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosát – Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Vályi Vanda – soraiban tudó nemzeti együttes a csoport legerősebb ellenfelével kezdte meg a sorozatot, amely ellen előzetesen nem ők voltak az esélyesek. Egyébként volt még egy érintett, a francia légiósunk, Geraldine Mahieu csapatával az oroszokat fogadta.

A magyar csapat meccse borzasztóan kezdődött és folytatódott, hiszen tizennégy percnek kellett eltenie, mire Gurisatti végre gólt tudott szerezni, eközben a spanyolok már ötnél jártak. Majd amikor a harmadik negyed vége előtt 8–1 volt az állás, nem sokan adtak volna egy fabatkát is, hogy nem súlyos vereség lesz a vége. Szerencsére a lányok nem tartoztak közéjük, s mintegy varázsütésre feljavultak, sorozatban lőtték a gólokat, összeállt a védekezés, Kasó remekelt a kapuban, 7–0-s rohammal utolértük a vendéglátót. Több gól már nem született, a büntetőknél pedig a spanyolok voltak a jobbak, de a sírból visszahozva szereztünk egy pontot. Illetve a csapat óriási tartásról tett tanúbizonyságot.

– Igazából nem változtattunk a játékunkon, se taktikai elemet, se mást, mégis minden működni kezdett – mondta Gurisatti Gréta.

– A mérkőzés első felében is megvoltak a helyzeteink, ám pontatlanságok miatt kimaradtak, dekoncentráltak voltunk. Reálisan 8–5, 8–6 kellett volna ekkor, hogy legyen az állás – ez esetben reális esélyünk lett volna a győzelemre is. Természetesen nem tudatosan alakítottuk úgy a találkozót, hogy a végére jövünk fel, de kétségtelen, nagyon jól reagáltuk le a pillanatnyi helyzetet. Látva a csapat második fél­időben nyújtott teljesítményét, egyértelműen jelenthetjük ki, hogy kétség sem férhetett a döntetlen jogosságához. Mindez hatalmas tett a világbajnoki ezüstérmes otthonában, még ha az ötméteres párbajban nem is volt szerencsénk. Büszkeség, hogy ekkora szívvel, hittel, tartással játszottunk, a jövőbe vetett hit erősödött meg, mert erre bizony nagyon komolyan lehet alapozni! – értékelt a hazai szövetség honlapjának Bíró Attila szövetségi kapitány.

A mérkőzés jegyzőkönyve

SPANYOLORSZÁG – MAGYARORSZÁG 8–8 (2–0, 4–1, 2–3, 0–4) – ötméteresekkel 3–2

Spanyolország: Ester – Bach, Espar 2, B. Ortíz 2, Tarrago 1, González, Aznar, Pena, Forca 1, Crespi, Garcia 1, Leiton 1. Szövetségi kapitány: Miguel Oca.

Magyarország: Kasó – Máté, Antal 1, Gurisatti G. 2, Rybanska 1, Garda K. 1, Illés 1, Keszthelyi-Nagy R. 2, Leimeter, Gyöngyössy, Vályi V., Tóth-Csabai.

Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Gól emberelőnyből: 7/0, illetve 11/6. Gól ötméteresből: 3/2, illetve 1/0.