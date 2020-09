Négy csapatot érint már a vírus

Csütörtökön folytatódott a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak koronavírustesztje. Ezúttal az ifjúsági és a junior korú játékosokat vizsgálták, eredmény szombatra várható.

Az Erste Liga-csapatok közül legkorábban Újpesten, majd utána Debrecenben ütötte fel a fejét a vírus, igaz, az utóbbi klubnál csak egy játékos fertőződött meg.

Utána jött Dunaújváros, majd szerdán a Ferencvárosnál is találtak két fertőzött jégkorongozót. A zöld-fehérek minderről rövid közleményben számoltak be a hivatalos honlapjukon. Az érintetteket nem nevesítették:

„Az FTC-Telekom férfijégkorong-csapatának két tagja pozitív Covid–19-tesztet produkált, ezért az érintettek azonnal házi karanténba kerültek. Ők és a csapat többi tagjai is jól vannak. A csapat többi tagja az előírásoknak megfelelően a következő napokban átesik két koronavírusteszten. Az eredmények ismeretében hozzuk meg a szükséges döntéseket.” – írták a honlapon.

Tehát most már négy egyesületet érint a vírus, és ott vannak az erdélyi csapatok – Brassó, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós –, amelyek helyzete bizonytalan, már csak azért is, mert a magyar kormány megszigorította az országba való beutazás feltételeit. Kovács Zoltánt, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük arról, hogy lesz-e egyáltalán bajnokság, és hogy mennyi esély van arra, hogy a terveknek megfelelően szeptember 11-én elindul az Erste Liga.

– Most készül az új program, valószínű, hogy csúszunk a kezdéssel, és az első meccseket csak a magyarországi, vírusmentes csapatok játsszák majd le – mondta.