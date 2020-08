Játék a csúcsterhelés napján

Kemény előkészületek után ezen a héten kezdte meg a felkészülési mérkőzéseit a Dunaferr DUE Dutrade FC NB I-es futsalcsapata. A harmadik találkozót a Tolna ellen játszották a sportcsarnokban csütörtökön este.

Egy ilyen ellenféllel lejátszott mérkőzés után nem lenne nagy dicsőség a számszerű eredménnyel dicsekedni, ezért maradjunk az árnyalt szakzsargonnál: sok–kevés lett a vége. Az első találat mindenesetre a vendégeké volt, az utolsó a hazaiaké.

A játék hihetetlen tempóban hullámzott, főleg a Tolna térfelén. A Dunaferr legénységéből mindenki megpróbálta bevenni a kaput, többeknek, például Csányinak, Németh Lászlónak és a spanyol Toninak kétszer is sikerült. Szerencsére a merész kontrákat is fölvállaló vendégek Rigót sem kímélték, így ő is bemutathatta a merész produkcióját, a gólról nem tehetett.

A következő mérkőzést az Aramis ellen játsszák hétfőn, ami egy különleges helyszínt jelent a mester és a legénysége részére egyaránt.

Frank Tamás, a Dunaferr vezetőedzője: – Megmondom őszintén nem a gólok potyogását figyeltem. Erre a hétre rátettük a pontot azzal, hogy csütörtökön volt a csúcsterhelés. A meccs előtti erőnléti edzés miatt kíváncsi voltam, hogy mire lesz elég a fiúk akaratereje. Nagyon elégedett voltam azzal, hogy mindenki beleállt a munkába, és megcsinálták a feladatukat. Örülök, hogy mind a három mérkőzés elérte azt, amit célul tűztem ki. Remélem, hogy a hátra lévő négyen egy kicsit kipihenve, meg tudják oldani a rájuk váró feladatokat.

Szőcs Richard a Tolna edzője: – Nem egy remélt eredmény eléréséért jöttünk, hanem a fejlődésünk érdekében. Ezzel együtt kettős érzéseim vannak a játékosaimmal kapcsolatosan. A sok–kevés a gólok terén azért sok mindent elmond erről a meccsről. Viszont el kell ismerni, hogy a harcosságból és a küzdeni tudásból is jól teljesítettek a fiúk. Sok olyan játékosunk van, aki még csak most tanulja a futsalt. Még nekünk is van három hetünk a felkészülésre a rajtig, amit jól akarunk kihasználni.