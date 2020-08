Helyezkednek már a hokisok

A napokban beszámoltunk arról, hogy a jégkorong Erste Ligában a csapatoknál milyen mozgások történtek eddig a holtszezonban. Érintettük a Ferencvárost, a MAC HKB-t, és három, erdélyi klubot, a Csíkszeredát, a Gyergyószentmiklóst és a Brassót.

Persze a többiek sem tétlenkednek. Az Újpest is szépen erősített. Először is a legutóbbi keret magja együtt maradt. Az is eldőlt, hogy a Virág Csaba – Baróti Zsolt kettős irányítja továbbra is a szakmai munkát.

Visszatért Debrecenből a kanadai–magyar kettős állampolgárságú védő, Kiss Phil. A kanadai Just Kyle-t is szerződtették a lilák. A csatár korábban már szerepelt a Fehérvári Titánoknál, most a brit első osztályból érkezik vissza Magyarországra. Nagy fogásnak számít az egykori orosz válogatott, a KHL-ben tíz szezont lehúzó Roman Ljuducsin, aki legutóbb a kazah bajnokságban szerepelt. A kanadai mellett horvát állampolgársággal is rendelkező Mike Avianinak AHL-es rutinja is van, a lilákhoz Franciaországból érkezik, de játszott korábban a Medvescsak Zágráb EBEL-csapatában is. Az Újpest legutóbbi fogása a kanadai védő, Riley Stadel, az előző szezont a finn másodvonalban kezdte, majd a lengyel Podhale Nowy Targban fejezte be.

A Fehérvári Titánoknál mindig minden képlékeny, hiszen a Fehérvár AV19 EBEL-gárdájának a farmcsapata. Ezért a legfontosabb feladata, hogy minél több fiatal játékost felkészítsenek a „nagyok” számára.

Ők is több játékossal hosszabbítottak szerződést azok közül, akik legutóbb is a Titánoknál jégkorongoztak. A legnagyobb változás náluk az, hogy az eddigi edzőt, Kiss Dávidot a finn Kasper Vuorinen váltja. Kiss Dávid az ICE-csapat másodedzője lesz. (Az ICE az EBEL jogutódja.) És az is biztos, hogy a még tavaly a Győri ETO-val kötött együttműködés jegyében a Titánok minden hazai mérkőzését Győrben rendezi meg, de továbbra is Székesfehérváron készül. Ami ugyancsak tény: a finn másodosztályból megszerezték Riku Tiainent.

A Schiller-Vasasnál a legnagyobb változás az, hogy Szuper Levente, az eddigi szakosztályvezető lemondott, és a Vasas név is lekerült a mezről. (Bár információink szerint végül Vasas néven indul majd az Erste Ligában a Schiller HC.) Az új vezető Székely-Mádai László lesz, a vezetőedző pedig továbbra is Ladányi Balázs marad. A Schiller HC továbbra is a saját nevelésű játékosokra, esetünkben a Vasas utánpótlására akar építeni a bajnokságban, de elképzelhető, hogy a jövőben légiósokat is alkalmaznak majd.