Hajóik szárnyaltak a vízen, ilyen eredményesek soha nem voltak

Fadd-Dombori adott otthont a napokban a Magyar Sárkányhajó, valamint a 10 személyes Sárkányhajó Magyar Bajnokságnak, amelyen a dunaújvárosi Dragon Steel SE is képviseltette magát. Nem is akármilyen teljesítménnyel.

A háromnapos viadalon az U18-as korosztálytól egészen a senior C-ig 200 és 2000 méteres versenytávon mérték össze tudásukat a csapatok. A dunaújvárosi Dragon Steel SE negyvenegy versenyzővel állt rajthoz a viadalon.

Kétezer méteren az újvárosiak premier vegyes legénységgel indultak, és a hét egység közül végül a harmadik helyen végeztek. Kétszázon a Dragon Steel 3, húsztagú egységet állított rajthoz. A senior A (40 év felettiek) hajó az első időfutamban nagyon szoros küzdelemben csupán negyedik lett. A másodikat viszont kegyetlenül megnyomták, így a dobogó második fokára küzdötték fel magukat.

A premier női legénység az első előfutamban második, a másodikban etapon harmadik lett, így összességében ezüstérmet szerzett. Érdekesség, hogy a versenyzők fele új lányokból állt össze, néhányuk egy hónapja látott először sárkányhajólapátot. A premier open csapat bronzérmes lett.

Kiemelkedő szereplés a magyar bajnokságon

A 10 személyes ob-n hét egységet indított a klub. A premier open csapat 200-on a B-döntőbe került, és ott második helyen futott be, így kategóriája negyedik helyezését érte el.

A senior A vegyes hajó az A-döntőben ezüstérmet szerzett. A senior C (60 év felett) vegyes csapata a D-döntőt fölényesen nyerte. Mivel egyedüli senior C legénysége neki volt, ezért őket a B csapatokkal együtt értékelték, így kis különbséggel lemaradva a dobogóról negyedikek lettek. A premier női legénység, a „TündérKék” a két időfutam után ezüstérmet vívott ki. Kétezer méteren 4 dunaújvárosi legénység küzdött a helyezésekért. A senior B open és a premier női csapat is bronz­érmet szerzett. A premier vegyes hajó az ötödik helyen zárt.

A Dragon Steel SE elnöke, Tóth Edit így összegzett: – Ilyen jó hangulatú és kiemelkedően eredményes bajnokságunk a 2008 óta tartó pályafutásunk során még nem volt. Hajóink szárnyaltak a vízen, négy ezüst- és négy bronzéremmel gazdagodtunk és a többi egység is kiválóan szerepelt. Minden versenyzőnk díjazásban részesült. Ez további lendületet ad a versenyzőinknek.

A résztvevők: Bárdos Helga, Bényi Andrásné, Bíró Andrea, Bíró Vivien, Bőhm Angéla, Böröczné J. Orsolya, Bucsi Blanka, Czinkon Bence, dr. Rubics László, Fehér Nárcisz, Fenyvesi Zita, Fischer Péter, Gál-Berey Tünde, Gálné S. Éva, Guld Lívia, Hallas János, Illés Zsolt, Kiss Erzsébet, Koszi Ferenc, Kótai Ferenc, Körmendi László, Kricskovics Ferenc, Kurucz Zoltán, Lakatos Adél, Lakatos Enikő, Nyíri Andrea, Pahocsa Kristóf, Pipa Károly, Ruffing Gyöngyi, Sipos Árpád, Szabó Csilla, Szatmári D. Csaba, Tiringer Márk, Tófalusi Hajnalka, Tóth Edit, Tóth Gergely, Vajda József, Varga Béla, Vércse Edit, Wágner Luca, Wágner-Ősz Zita.