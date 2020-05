Egy év múlva jobbak lesznek az idei sikerekre eltett borok is

Szigorú feltételek mellett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt és velük egyeztetett létesítményben, a Császár-Komjádi Uszodában elkezdhette az edzéseket a férfi mellett a női vízilabda-válogatott is, keretében a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosával.

Hét hét kihagyás után kezdődhetett újra a közös munka hétfőn, Bíró Attila szövetségi kapitány előtte a kényszerpihenőt Egerben töltötte.

– Múlt héten jöttem vissza Budapestre, ahol két koronavírusteszten vett részt minden játékos és stábtag, szerencsére mindenki negatív, így elkezdődhetett a munka. Egerben nem a szüleimnél – akik már idősek – laktam, hanem külön. Végig a szőlőben és a pincészetben dolgoztam nagyon sokat, az az a hely, ahol mindig van mit csinálni, így metszettem még hóesésben és húsz fokban is, fejtettünk, hordót festettünk, takarítottunk. Egyébként az egriek úgy nőttek fel, hogy ősszel menni kellett az iskolával egy hónapos szüretre. Bulizásnak nem volt rossz, de az ember kedvét már ott elvehették a szőlészettől. Aztán gyerekként szépen jártam a családi birtokra is kapálni, kötözni, szüretelni, nem volt akkora a területünk, mint most, de az is hatalmasnak tűnt. Aztán amikor benőtt a fejem lágya, mindezt huszonéves korom után elkezdtem értékelni, ezért nemzetközi és magyar szakképesítést is szereztem. Ez egyrészt szerelem, másrészt a vízilabda mellett egy komoly hivatás, amihez tudás is kell – kezdte lapunknak adott interjúját a kapitány, akiről sokan nem tudják, hogy családi borászatot is működtetnek, jelenleg kilenc hektáron gazdálkodnak.

– Akkor az elmúlt időszak a feltöltődésről szólt, még ha fizikai munkát is végzett?

– Sűrű volt a tavalyi év, az idei vége és 2021 pedig brutális lesz, ha már így alakult, pontosan szükségem volt fejben ilyen szintű kikapcsolódásra, most volt alkalmam több olyan dolgot is megcsinálni, amire korábban nem adódott lehetőségem. Vannak napszámosaink, de egyedül lemetszettem egy nagy területet, jó volt a friss levegőn, jó volt elfáradni, vagy éppen a borokkal foglalkozni. Nem álszenteskedek, nem mondom azt, hogy az elmúlt időben mennyit elemeztem, videóztam. Vízilabdával semmilyen szinten nem akartam foglalkozni, csak annyit, hogy amikor bezártak az uszodák, megcsináltuk a szárazföldi programot, amit kiküldtünk a lányoknak. Egyébként mindig a sport az első, a borászat részemről kárt szenved olyankor, legyen bármilyen feladat, de most azt kívánom, jövőre egyáltalán ne tudjak utóbbival foglalkozni. Mert ez azt jelentené, hogy sikeresen megvívtuk az olimpiai selejtezőt, sikeresen szerepeltünk Tokióban, és még a világbajnokságon is. Ugyanakkor hiányzott már a vízilabda, jó volt találkozni a csapattal, akikkel apácazárdába vonultunk, hiszen a Császár Hotel korábban ilyen funkcióban működött. Itt alszunk, étkezünk, ezt a három hetet együtt töltjük itt karanténban. A körülmények kicsit spártaiak, de ez nem, hogy árt, egyenesen jót tesz a csapategységnek, a hangulatnak.

– Mi az elsődleges cél ebben a három hétben?

– Én szorgalmaztam az elnökségnél, hogy amint lehet, kezdjünk el dolgozni, mert szükségünk van edzésekre. Annak ellenére, hogy nem lesz májusban olimpiai selejtező, illetve szerintem maximum decemberben lehet egy-egy világliga-selejtező. Fontos, hogy a játékosok visszarázódjanak a munkába, az összezártság mellett szakmailag is van értelme ennek az időszaknak, hiszen a második, harmadik héten már olyan szintre lehet jutni, hogy a taktikát tudjuk gyakorolni, akár egymás elleni edzőmeccseken is. Egyébként most nagyon élvezi a társaság a vízi edzéseket, jó érzés volt újrakezdeni, aztán három hét múlva lehet, nem lesz ekkora az öröm. Volt aki többet, volt, aki kevesebbet tudott dolgozni szárazföldön az elmúlt hetekben, így nem egyforma állapotban vannak a játékosok, szeretném egy szintre hozni őket. Egyelőre a szakmai programban nincsenek szoros kontaktusok a játékosok között, ötfős csoportokban kondiznak. Azért tudni kell, hogy a klóros víz egy pillanat alatt elpusztítja a vírust, amit szakemberek is megerősítettek, s mivel nem lépünk ki a területről, nem tudunk fertőzést behozni.

– Dunaújvárosból kikkel számolt most, és ez már amolyan olimpiai keret?

– Nem, ez egy karanténkeret, ami bőven változhat és változik is. Például kihasználva a leállást, Gyöngyössy Anikó vállát megműtötte az orvosunk, Rybanska Natasát és Faragó Kamillát be se hívtam, mert érettségi előtt állnak, és fontosnak tartom, hogy sikerüljön nekik, tavaly a vb felkészülés miatt erre nem volt lehetőségük. Azért nem olyan bő a tárház, hogy bárkiről lemondanék. Jelenleg a DUE-Maarsk három vízilabdázója, Garda Kriszina, Gurisatti Gréta és Vályi Vanda van velünk, amint Horváth Brigittának is megérkezik a negatív eredménye, ő is csatlakozik hozzánk, akkor leszünk tizenöten.

– Mennyire nehéz úgy dolgozni, hogy idén nagyjából semmilyen válogatott esemény nem lesz?

– Jól látja, a motiváció hiányát nem könnyű elviselni. Bár az még rosszabb volt, amikor az Eb után nagyon komoly munkát végeztünk, kiváló formában volt a tárasáság, és kiderült, hogy nem lesz márciusban Triesztben ötkarikás selejtező. Azt már tudni, jövőre mikor rendezik az olimpiát, a kvalifikációra lehet tippelni, úgy vélem, 2021 tavaszára rendeződik Olaszországban is annyira a helyzet, hogy le lehet játszani a tornát. Így kicsit könnyebb, de más kérdés, hogy mégis mire edzünk most. A lányoknak elmondtam és megbeszéltük: a csapatépítés, a szinten tartás, a sérülések elkerülése, a taktika gyakorlása végett. Mindennek megvan az oka, de nem is nagyon kellett nekik magyarázni, hiszen profi játékosokról beszélünk. S ha az Eb-ről kijutunk Tokióba, akkor is lett volna ez az edzőtábor.

– Május 11-én dönt az elnökség a bajnokságok folytatásáról, kikérik a véleményét?

– Igen, beszélek az elnök úrral, a klubvezetőkkel és edzőkkel, azt mondom én is, legyen folytatás. Nem biztos, hogy az egész nyarat a befejezésre kellene szánni, de a most első négy helyen álló csapat biztosan örülne, ha a medencében dőlnének el a helyezések.

– Mást sportágak, ahol berekesztették a szezont, nem egységesen döntöttek. Volt, ahol nem állapítottak meg helyezéseket, ami problémákat is szült. Jelen esetben a Dunaújváros szempontjából sem mindegy, hogy lesz-e folytatás, vagy mi alapján lenne végeredmény, hiszen a kupában az Újpestet legyőzve aranyérmesek lettek, a bajnokságban egy góllal kikaptak tőlük, de lenne még egy visszavágó is.

– Arra nem biztos lesz idő, hogy az összes mérkőzést lejátsszák, ugyanis legalább kell egy hónap, hogy mindenki megfelelő szintre jusson, és utána lehetne folytatni a mérkőzéseket. Valamilyen érdek biztos sérül, de a legjobb lenne a medencében eldönteni a végeredményt, hogy milyen formában, azt majd eldönti az elnökség. Az jó elképzelés lehetne, hogy az első hat játszik egyfajta rájátszást, mondjuk a két élen álló, az UVSE és a Dunaújváros erőnyerő, a harmadik a hatodikkal, a negyedik az ötödikkel játszik, majd a továbbjutók vívnak párharcot a két kiemelttel, aztán pedig jöhet a döntő. Vagy az első négy mérkőzne meg az érmekért. Persze ezt csak én gondolom, olyan módon nem látok bele a klubok helyzetébe, hogy mi van a játékosaikkal, a légiósokat szélnek eresztették-e, vagy éppen meddig tartanak a szerződések. Ezt az egyesületeknek kell megtárgyalniuk egymással. Ami pedig a Dunaújváros és az UVSE vetélkedését illeti, régen volt ilyen kiegyenlített a bajnokság, de még a Fradit is idevehetem, hiszen okozott már meglepetést. Az is örömteli, hogy a DUE-Ma­arsk felnőtt az Újpest szintjére, ami nem gyengült, hanem nagyon jó erőkből áll. Mihók Attila munkáját dicséri, hogy eljutottak idáig, és decemberben a kupadöntőben le is győzték őket. Kíváncsian várnám, a bajnokságban ez hogyan sikerülne, ami Európában az egyik legjobbak között van. Ráadásul a DUE-Maarsk együttese egyedüli magyar csapatként a nők között még érdekelt a nemzetközi porondon, sőt egyáltalán nem reménytelen helyzetből várná a hazai döntetlen után az orosz Uralochka elleni Euroliga-negyeddöntő visszavágót. Ahogyan hallottam, a nemzetközi szövetség törekszik arra, ezeket a sorozatokat is befejezzék a nyár végén, szurkolunk nekik.

– Gondolom idénre már tett el a legjobb Bíró-féle palackokból párat, hogy koccinthassanak a remélhetőleg eredményes szezon után. Most ezek még egy évet érhetnek a pincében…

– Igen, fel volt ajánlva az együttesnek, hogy sikeres selejtező és olimpia után meghívom a társaságot Egerbe egy jó kis vacsorára és borozásra. Most ez így tolódik, de ami késik, nem múlik. Persze ennek az a feltétele, hogy úgy alakuljanak a dolgok, ahogy terveztük. Egy év alatt a borok sokat érnek, mint ahogyan a csapat is.