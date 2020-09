A szünetben megtalálták a gólszerző lábbelijüket

A labdarúgó megyei II. osztály déli csoportjában sok csapatnál a második félidőben potyogtak leginkább a gólok a hétvégi 6. fordulóban. A Vajta ezúttal sem okozott csalódást az élen, a Káloz kikapott a dobogósok csatájában a Baracstól.

A Nagykarácsony a második félidő elején megtalálta a gólrúgó cipőt, a meccs végére meg újra elveszítette – írható röviden a mérkőzés történetéhez.

Nagykarácsony – Sárvíz 5–3 (0­–0)

Nagykarácsony: Turi – Kovács D., Horváth A., Kovács R. (Simon 68.), Huszár, Boros, Szabó (Rácz (68.), Magyari, Kovács G. (Rabijász 71.), Fülöp, Tábi (Geráth 66.).

Az első félidőben nagy helyzetekkel kezdett a hazai együttes, de gól nem született. A Sárvíz is iparkodott, azonban a vendégeknek csak izgalom maradt, találat nem.

A szünetben valószínűleg nagy kutakodás lehetett a nagykarácsonyi öltözőben, mert megtalálták a gólrúgó cipőt. A pályára lépés első perceiben mindjárt vezetéshez is jutott Mergl István csapata. Középen Horváthot ugrasztották ki, aki nem hibázott: 1–0. Az 53. percben Turi kidobását bal szélen Kovács egészen a sárvízi tizenhatosig vitte, majd keresztbe adva a középcsatár érkezett egy fejesre. Ez lecsúszott, de sikerült középre visszajátszani, ahol Huszár hatalmas bombával küldte a vendéghálóba a labdát, 2–0.

Tíz perc múlva ismét Huszárt hozták kitűnő helyzetbe a nagykarácsonyiak. A középen visszapattanó labdát balos kapáslövéssel vágta immáron másodjára Sereg kapujába. A 73. perc környékén valóságos össztűz bontakozott ki a sárvízi kapu előtt. A hazai lövések hol a védőkben, hol a kapusban akadtak el. Végül harmadjára újfent Huszár fejezte be az akciót, 4–0. Az ötödik találatra a 78. percig kellett csak várni. Bal oldali támadásból, kapu előtt jobbra átadva megpattant a labda, amit lepkéző mozdulattal juttatott Rabijász a hálóba. Ezzel még nem ért véget a gólszerzés, mert a hazai megnyugvást kihasználó vendégek gyors egymásutánban háromszor is betaláltak.

Mergl István, a Nagykarácsony edzője így értékelt: – A végére elkényelmesedtünk és mindenki gólt szeretett volna lőni. Az első félidőben is voltak helyzeteink, de ezek kimaradtak. Tanulni kell belőle, aki a vége előtt elpihen, az a győzelemre álló meccset is veszélyezteti. Ennek ellenére elégedett vagyok a csapattal. Amit megbeszéltünk, gyakoroltunk, azt teljesítették a fiúk.

Káloz – Baracs 0–2 (0–1)

Baracs: Vaszócsik – Cséplő, Huber (Nagy E. 87.), Deli (Badi 84.), Balogh (Bartók 63.),Éliás, Rezes (Nagy D. 92.), Hepp, Mészáros, Prókai (Sebestyén 90.), Kőkuti.

Gólszerző: Deli (17.), Huber (81.).

A mérkőzésről Idei Szabolcs baracsi edzőt kérdeztük: – Az első gólt szabadrúgásból rúgtuk. Éliás Zsolt élesen középre beadott labdáját Deli Adrián csúsztatta be. Nem alakult ki domináns játék egyik oldalon sem, viszont kemény összecsapásokat láthattunk sok sárga lappal. A szünet után kissé átadtuk a térfelünket, de nem tudott vele élni az ellenfél, mi pedig kontrákkal operáltunk. A végén Deli újra akcióban volt, a szélről bepasszolta a labdát, majd Huber eldöntötte a három pont sorsát.

Az Előszállás a Seregélyes legyőzésével örülhetett a három pontnak, előbbiek éppen egy hullámvölgyből álltak talpra, ezért is a boldogság. A Seregélyesnek viszont még nincs nyert mérkőzése a szezonban.

Seregélyes – Előszállás 1–3 (1–1)

Előszállás: Nagy – Harasztia, Kovalovszky, Nyári, Béres, Czifra, Bognár, Szalai (Kercza 81.), Bozsoki (Ecsedi 77.),Reichardt (Garbacz 86.), Németh.

Gólszerző: Penzer (45.), illetve Reichardt (26.), Czifra (49., 73.).

Masinka Csaba előszállási edző: – A félidőre kiegyenlített játék mellett igazságos döntetlen született. A másodikban a Seregélyes elfáradt, és a magunk javára fordítottuk a mérkőzést. Vendéglátóink nagyon kitámadtak, amit mi jó ütemben kihasználtunk. Nagyon jókor jött a győzelem a csapatnak.

Adony – Szabadegyháza 5–1 (1–1)

Adony: Hamar – Budai, Bagóczki, Tamon (Erdélyi 86.), Tóth, Erdei, Kőkuti, Hegedűs, Nebucz, Vászon (Varga 46.), Balogh.

Gólszerző: Tamon (28.), Erdei (49.), Nebucz (82.), Tóth (75., 89.).

A forduló további eredményei: Polgárdi – Szabadbattyán 2–4 , LMSK – Vajta 0–4, a Mezőfalva szabadnapos volt.