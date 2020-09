A radarból Nyers László lett

Nevet kapott a „gyerek”. A 2018 őszén Dunaújvárosban átadott küzdősportcentrum a jövőben a város egykori olimpikon birkózójának, Nyers Lászlónak a nevét viseli. A névadót ma délelőtt tartották meg.

Nyers László, sportberkekben csak Laci bácsi, vagy „Az Öreg” Dunaújváros első olimpikonja volt, az 1968-as mexikói játékokon volt a magyar válogatott tagja, de szereplését nem kísérte szerencse, mivel a második fordulóban súlyosan megsérült, és vissza kellett lépnie. Mindkét fogásnemben eredményes volt, legjobban az 1968-as szkopjei Európa-bajnokságon szerepelt, ahol szabadfogásban harmadik lett. Színészként is megállta a helyét, kilenc magyar filmben is szerepet kapott. A hozzá közel állók sokszor azzal ugratták, hogy ő a „színészek között a legjobb birkózó, a birkózók között a legjobb színész”.

Nyers László a Somogy megyei Nemesdéden született 1934-ben, és 2013-ban 78 évesen Dunaújvárosban hunyt el.

A tegnapi névadón megjelent Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere, Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselő, az ifjúsági sportbizottság vezetője, Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke, és díszvendég volt Komáromi Tibor egykori világbajnok birkózó. És természetesen sok egykori sportoló, főleg birkózó is tiszteletét tette az ünnepségen.

A „keresztapa”, vagyis a név­adó Motyovszki Mátyás volt, aki korábban maga is birkózott.

– Hosszú út vezetett idáig, de szerintem egész Dunaújvárosnak örömet okoz, hogy Nyers Lászlóról neveztük el a létesítményt. Harmincöt évig ez a város birkózásának szentélye volt, a birkózók már elköltöztek innen, más küzdősportok használják a csarnokot – mondta a képviselő.

Mátyás Gábor elmondta, neki vegyesek az érzelmei, hiszen itt töltötte a fiatalságát, itt birkózott, de annak idején olyan rossz állapotba került a csarnok, hogy ki kellett költözniük.

– Most azt kívánom, hogy azok a sportágak, amelyek használják a centrumot, ugyanolyan sok és szép sikert érjenek el, mint korábban a birkózás.

Pintér Tamás azt emelte ki, hogy az idősebbeknek biztos mindig megmarad a radari csarnoknak a létesítmény, de a fiatalabbak már Nyers László néven említik majd.

– Alulról jött kezdeményezés volt a névadás ötlete, a közösség ereje valósította meg. Ennek nagyon örülök, hiszen a hőseinkre büszkéknek kell lennünk, és Nyers László az egyik hősünk.

(Többen említették beszédükben a radart, a radari sporttelepet, a radari birkózócsarnokot. Mindenki tudja, mire gondoltak, de azzal nagyon kevesen vannak tisztában, mitől is radar a radar, amely eredetileg a Déli városrész nevet kapta. A németek még 1944-ben telepítettek ide radarokat, és ezek még az ötvenes években is álltak, amikor Sztálinvárost elkezdték építeni, tehát innen a radar „becenév”.)

De visszatérve a névadóra. Az esemény fénypontja mi más is lehetett volna, mint amikor Nyers Emma, Nyers László lánya leleplezte az édesapja emléktábláját.

A létesítményben elsősorban a Dunai Ökölvívó Sport­egyesület bokszolói edzenek, de több távol-keleti küzdősport is otthonra talált az egykori radari csarnokban, amely tegnap óta a Nyers László Küzdősport Centrum nevet viseli.