A lelkeknek is nagyon jót tett a pénteki siker

DKKA együttese pénteken öt góllal legyőzte az utolsó előtti helyen álló Békéscsaba gárdáját. Az eredményt látva papírforma-győzelmet aratott a Dunaújvárosi Kohász KA a kiesés ellen küzdő Békéscsaba ellen, mégis meg kellett szenvednie a két pontért György László lányainak.

A kieső helyen álló viharsarki gárda kapta el jobban a fonalat (10. perc: 5–8), köszönhetően a betöréseiből rendre eredményes Alekszandra Vukaljovicsnak. Nehezen állt össze a Kohász védekezése, a fél­időre viszont már a vendéglátó mehetett előnnyel. A szünet után aztán a padról „hideg kézzel” beszálló Triscsuk Krisztina, a heteseket hiba nélkül értékesítő Szekerczés Luca és a kapuban bravúrokat bemutató Csapó Kyra révén hozta a kötelezőt a DKKA.

– Aki látta a Vác elleni és ezt a meccset is, az párhuzamot tud vonni, főleg a védekezésben. Ami az első félidő huszadik percéig nem működött, utána szerencsére összeállt. Mélységben kicsit feljebb jöttünk, mertünk faultokat végrehajtani és kilépni a lövőkre, ezzel pedig segítettünk a kapusunknak is, Csapó Kyra bravúrokat hozott, amihez ez is kellett. A második játékrészben sikerült átvenni a meccs irányítását, kicsit felszabadultabbak lettek a lányok. Igaz, a nyitott védekezés egy picit megtorpantotta az együttest, de számítottunk rá, és sikerült megoldani. Fontos győzelmet arattunk, ami sok más szempontból is nagyon kellett mindenkinek, nagyon jót tett a lelkünknek. A következő feladat szerdán jön, Magyar Kupa-mérkőzés az Alba FKC ellen, elszánt a csapat, mindent megteszünk, hogy sikeresek legyünk, és tovább tudjunk jutni – értékelte György László vezetőedző a pénteki találkozót.

A forduló további pénteki, illetve szombati eredményei: Mosonmagyaróvár – Alba Fehérvár KC 30–25, MTK Budapest – Vác 23–32. Korábban játszották: ­DVSC – Szent István 39–32, Siófok – Győr 34–29, Ferencváros – Érd 33–32.GP