A legfontosabb, hogy az egész ország tartsa be a szabályokat

Kreatív ötletekkel bárki számára otthon is meg lehet találni a lehető legjobb mozgásformákat, ezekkel is igyekeznek magukat karban és formában tartani a DKKA játékosai, akiknek az edzők percre pontos napi edzésprogramokat állítanak össze. György László vezetőedző szerint, mivel jelenleg csak felfüggesztették a bajnokságot, ezért úgy kell készülni a lehetőségekhez képest, hogy lesz folytatás. Csak azt nem tudni, mikor.

Köszönöm szépen, velem minden rendben, most jöttem meg a futásból, amire ezekben a napokban még inkább szükségem van. Amerre én járok, korábban sem találkoztam sok emberrel, most szinte senkivel, akkor sem szoktam megállni kvaterkázni, jelen helyzetben aztán különösen nem. Az edzésterveket, az egyéni felkészüléssel kapcsolatos feladatokat kiadjuk a lányoknak adott hétre, majd a következőre készül újabb, de nyilván ez nem köti le a mindennapjaimat – felelte György László a hogylétét firtató kérdésünkre.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia vezetőedzője a munka mellett próbálja elfoglalni magát a ház körüli teendőkkel, amikre korábban nem volt ideje a rohanó mindennapokban. Szekrényfiókokat, csaptelepeket javít, no meg a kertben – amit személyes tapasztalat alapján mondom, hogy gyönyörű – is akadnak tavaszi munkálatok, amik szintén lekötik az embert, ezért is szerencsés, hogy családi házban élnek.

Cél hasznosan eltölteni

az otthoni napokat

– Ezenfelül rejtvényt fejtek, könyveket olvasok, ezekből szoktam ajánlani a lányoknak is, hogy a napi feladatok után próbáljanak meg kulturálódni is. Az a cél, hogy az ember ne csak feküdjön, igyekezzen hasznosan eltölteni a mindennapjait. Persze, nekem is furcsa, hogy így lelassult és átalakult az életünk, de a hírek alapján hosszabb időre erre kell berendezkednünk, ami azért nem lesz egyszerű, de fegyelmezetten be kell tartani az előírásokat, főleg, ha ki kell menni az utcára, vagy boltba – mondta.

A kényszerű otthonmaradásban, ha már így alakult, akad némi jó is, hiszen így a családdal jóval több időt tölthet az ember. A tanulás mellett sokat társasjátékoznak, közösen főznek vagy filmet néznek.

György László arról is beszélt, keresik annak a lehetőségét, hogy a maguk módján miként tudnának segíteni klubszinten, ez akár lehet anyagi és tárgyi eszköz is az akadémia utánpótláskorú játékosai számára, akiknek családjai nehéz helyzetbe kerültek a kialakult helyzetben. Ezenkívül a felnőttkeret játékosai mentorprogram kapcsolat jelleggel, amiben tudják, segítik a fiatalokat az interneten keresztül.

Ne csak a szellemet tartsuk karban, a testet is

– Nagyon szívmelengető látni az országos szintű összefogást, ezért szeretnénk élsportolóként, de akár mezei állampolgárként is, valamilyen hasznos dologgal hozzájárulni ehhez – tette hozzá.

Arra a kérdésre, a lányok miként bírják a bezártságot, azt válaszolta, mivel még az elején vagyunk a korlátozásoknak, ezzel nincsen probléma. Napi kapcsolatban állnak egymással az elvégzendő munka miatt, ami szigorúan egyéni szabadtéri futóprogramból, illetve otthoni erősítő feladatokból áll, amiket pontról pontra és percről percre megterveztek. Van a csapatnak egy közös csoportja az interneten, bárkinek kérdése, öröme, bánata van, azt megosztják egymással, hogy így is támogassák, erősítsék, tartsák egymásban a lelket. A felnőttcsapat mellett a DKKA teljes utánpótlása is kapott házi feladatot, a tanulás mellett szorgalmasan csinálják az edzéseket, persze ahogy telik az idő, a gyerekek számára lesz egyre nehezebb a legtöbb időt a négy fal között, esetleg a kertben eltölteni.

– Ami az edzéseket illeti, egyszerű gyakorlatokról van szó, és ha éppen mondjuk nincs otthon valakinél súlyzó, akkor akad egy liter tej, vagy só, három kiló rizs, van szék, amire fel lehet lépni… Olyan kimerítően elvégezhető a munka, hogy az ember nem is gondolná, csak kreatívnak kell lenni. Fontos, hogy az adott lehetőségekhez képest munkában maradjunk, mert jelen pillanatban azt tudni, a bajnokság csak szünetel, azaz állandó készenlétben, rajthelyzetben kell lenni, ha esetleg azt mondják, kezdés, akkor ne a nulláról induljunk. Persze mindent nem lehet elvégezni, hiszen egyedül a parkban vagy a nappaliban labdás feladatokat képtelenség gyakorolni, de ez az összes csapatot érinti. Amúgy elkeseredésre semmi ok, hogy odahaza nem lehet mozogni, ami mindenkire érvényes, hiszen látjuk a hírekben, van, aki a nagyszobában, vagy az erkélyen futotta le a maratont, jó, egy kicsit sokat kellett fordulni. Tehát bőven van ötlet és lehetőség arra, hogy ne csak a szellemet tartsuk karban, hanem a testet is – emelte ki a mester.

A DKKA szakvezetője arról is beszélt, hogy több légiósa meghívót kapott hazája válogatottjába az olimpiai selejtezőkre, amiket aztán lefújtak a járvány miatt, ezért azt kérték tőlük, ne is utazzanak haza, mert nem tudnak már visszajönni. Zeljana Stojak egyetemi elfoglaltságai miatt kapott kimenőt, aztán ott is ragadt Bosznia-Hercegovinában, de tartják vele is a kapcsolatot, György László mondta neki, ne próbálkozzon visszajutni, különb munkát Dunaújvárosban sem tudna végezni, mint odahaza, ahol hasonló a járványügyi helyzet.

Több más országban már úgy döntöttek, befejezettnek nyilvánítják a bajnokságokat, nálunk a Magyar Kézilabda Szövetség egyelőre csak felfüggesztett minden sorozatot. Azonban a dupla bizonytalanság nem lehet egyszerű, hiszen nem tudni, meddig tart a járvány, illetve lesz-e folytatás, ha igen, milyen módon és formában.

Jelen állás szerint

a folytatásra kell készülni

– Véleményem szerint arra kell készülni fejben, lélekben és testben, hogy folytatódik a bajnokság, hogy mikor, nem tudjuk, de egészen addig, amíg nem születik határozat arról, hogy vége az idénynek, csak ez a szemlélet lehet a játékosokban. Próbáljuk a legjobbat kihozni ebből a borzasztó helyzetből. Amennyiben nem lesz folytatás, akkor kell elgondolkodnia a vezetőknek egyebek között azon, milyen feltételekkel tudjuk lezárni a szezont. Azt gondolom, ez senkinek nem lenne egyszerű, a munkáltatónak és a munkavállalónak is alkalmazkodni kell a körülményekhez. Azonban kár találgatni, még egyszer mondom, most arra készülünk, hogy mondjuk három hét, vagy egy hónap múlva újra lehet játszani. Persze az MKSZ-nek előbb-utóbb egy belátható határidőt meg kell szabnia, hiszen ez nem mehet a következő szezon rovására. Ez több problémát, nyitott kérdést vetne fel, például az átigazolásokét, mi lenne azokkal, akik mondjuk június végével csapatot váltanak, és már aláírták a szerződésüket. Az elmúlt időszakban sok véleményt meg kellett formálniuk a kluboknak, mivel az olimpia elmarad, ez is befolyásolhatja a folytatást. Azonban azt vallom én is, ezek a sportszakmai kérdések most másodlagosak, mindennél fontosabb a koronavírus-járvány terjedésének lelassítása, hogy miként lehet ennek véget venni, hiszen ez határozza meg mindannyiunk napjait, a jelenét, a közeli és távoli jövőjét is. Ez alól pedig nincs kivétel, mindannyiunkat negatívan érint.

A fegyelmezettség mindenkire legyen érvényes

A vezetőedzőtől személyes véleményt kértünk, szerinte mi lenne a jó megoldás a bajnokság esetében, folytatni, vagy már mos befejezni?

– Mindenképpen előbbi mellett teszem le a voksomat, hiszen minden csapat azért dolgozott tavaly nyár óta, azért edzett folyamatosan, hogy a versenyszellem jegyében bizonyítson, ez nemcsak a mi, hanem a nézők, a támogatók érdeke is. Sajnos a döntés nem a kézilabdaszakma, hanem az orvostudomány kezében van, ráadásul ez globális probléma. Azt nem tartom jó felvetésnek, hogy jelen állás szerint hirdessünk végeredményt, mert jó döntést egyáltalán nem lehet hozni, csak kevésbé rosszat, hiszen valakinek az érdeke akkor is sérülne. Fajsúlyosabb kérdés, ki legyen jogosult a nemzetközi kupaindulásra, mint, hogy ki a tizedik vagy a nyolcadik, ráadásul a csapatok nem azonos mérkőzésszámmal állnak most.

György László hangsúlyozta, ezekben a nehéz napokban nagyon fontosak a sportolói erények, a fegyelem, a figyelem, a kitartás, a tudatosság és a szorgalom. – Viszont ez a fegyelmezettég nemcsak számunkra, hanem az egész országra kell vonatkozzon most, hogy betartjuk azokat a szabályokat, kéréseket, amiket naponta hallunk, ha kell, akkor százszor mossunk kezet, fertőtlenítsünk, de leginkább, maradjunk otthon! Csak így lehetünk túl minél előbb ezeken az embert próbáló napokon, hogy az élet visszatérhessen a rendes kerékvágásba. Mi pedig a pályára!